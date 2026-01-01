Никога не сме давали и няма да дадем съгласие минималната работна заплата (МРЗ) да е 50% от основната средна, мерена през регистрите на заетостта. Това каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) на излизане от сградата на Министерството на финансите (МФ), където по-рано днес се състоя среща между представители на правителството, синдикатите и работодателите относно механизма за МРЗ.

КНСБ настоява: Запазете механизма за минималната заплата

По думите му на този етап съгласие има по отношение на критериите, които съвпадат в директивата за адекватни минимални заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда.

Най-вероятно ще говорим за индикатори през 2027 г. - ръст на индекса на малката потребителска кошница вместо на издръжката на живота, посочи Димитров. Той каза, че вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов са дали съгласие за това да бъде възложено на НСИ за 2027 г. да разработи национална издръжка на живота.

Димитров обясни, че вторият, обсъден със социалните партньори индикатор, е този, който касае общото равнище на работните заплати в страната. По думите му най-вероятно той ще се измерва през медианната заплата и нейния ръст. Третият индикатор е за ръста на средната годишна брутна заплата, а четвъртият дългосрочният ръст на производителността на труда.

Президентът на КНСБ не очаква МРЗ да остане в сегашния си размер 620,20 евро. Смятам, че правителството ще намери начин да стигне до по-високи нива, каза той. Моите очаквания са да е между 670-680 евро, добави Димитров.

Преди дни вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че до края на септември трябва да бъде определен размерът на МРЗ.

Очаква се в понеделник разговорите да продължат.