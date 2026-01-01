Семействата с деца в 1.- 4. клас могат да кандидатстват за еднократна помощ за разходите в началото на учебната година; размерът се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, предаде Vesti.bg.

Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, по пощата или електронно чрез eGov.bg/Системата за сигурно електронно връчване. Услугата е без такса.

Посоченият срок за предоставяне е 14 дни. При необходимост могат да се изискват документи като удостоверение за записване в 1. клас, медицински протокол или документ за настойничество.

Семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети или четвърти клас, могат да получат еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Условието, посочено в описанието на услугата, е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

За кои деца е предназначена помощта?

Еднократната помощ се отнася за ученици, записани в:

първи клас;

втори клас;

трети клас;

четвърти клас.

По предоставената информация помощта е предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Размерът на помощта не е посочен като конкретна сума в предоставения материал. В него е уточнено, че размерът се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Кой може да получи помощта?

Помощта се предоставя на семействата, чиито деца отговарят на посочените условия.

В обхвата попадат и:

настойникът или попечителят, който отглежда детето;

деца, настанени в семейства на роднини и близки;

деца, настанени в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Основното изискване, посочено в описанието, е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Как се кандидатства?

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, попълнено от правоимащите лица.

Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Заявяването може да стане по няколко начина:

лично, като към заявлението-декларация се представя лична карта за справка;

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Сред възможните начини за заявяване са посочени още порталът за предоставяне на електронни услуги, подаването на заявление на гише в център за административно обслужване, по пощата и чрез системата за сигурно електронно връчване.

Какви документи са необходими?

Към заявлението-декларация се прилагат допълнителни документи в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи необходимата информация по служебен път.

Посочени са следните документи:

заявление-декларация по образец;

удостоверение, че детето или децата са записани в първи клас, издадено от съответното училище;

медицински протокол на ЛКК, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;

копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

В предоставената информация е посочен и Образец АУ 778.

Електронно кандидатстване

При заявяване на електронната услуга чрез уеб базирана електронна форма първата стъпка е вход в „Моето пространство“ в egov.bg.

Предвидена е автентикация с възможност за избор на средство за електронна идентификация:

квалифициран електронен подпис (КЕП);

мобилен електронен подпис;

ПИК на НОИ;

ПИК на НАП.

След това потребителят трябва да избере електронна административна услуга от Каталога на услугите и да натисне бутона „Заяви услуга“.

След избора на услугата се извършва автоматична проверка за наличен профил в Системата за сигурно електронно връчване. Ако потребителят няма активен профил или профилът е деактивиран, бутонът „Продължи“ не може да бъде избран.

В предоставената информация е посочено също, че за подписване на документи от персоналния профил в eGov.bg е необходимо да бъде инсталиран компонентът за еПодписване NexU на компютъра.

Заявяване чрез системата за сигурно електронно връчване

Другият описан начин за електронно заявяване е чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Процедурата включва:

Изтегляне на подходящото заявление от секцията „Образци на документи“.

Попълване на всички полета във формуляра в Microsoft Word.

Запазване на попълнената форма на компютъра.

Изпращане на запазената и попълнена форма чрез Системата за сигурно електронно връчване до дирекция „Социално подпомагане“.

Колко време отнема услугата?

Посоченият срок за предоставяне на услугата е 14 дни.

За самото предоставяне на услугата не се заплаща такса.

Резултатът от услугата се издава от дирекция „Социално подпомагане“.

Какво може да се обжалва?

В предоставения материал е описан и редът за обжалване на индивидуален административен акт.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред директора на Регионална дирекция за социално подпомагане.

В същия срок заповедта може да бъде обжалвана и пред Административен съд, без да е изчерпана възможността за обжалване по административен ред.

Отделно е посочено, че заповедта за отказ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.