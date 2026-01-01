Българката Александра Начева спечели бронзовото отличие на троен скок в четвъртия ден на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.



Начева, която след седмица ще навърши 25 години, постигна 14.40 метра във втория си опит при попътен вятър от 3.4 м/сек, с което си осигури третото място. Това беше единственият й успешен скок, като в останалите тя рискува максимално, но не успя да подобри резултата си.



Така Александра Начева заслужи първи медал от голямо състезание при жените, след като през 2018 година стана шампионка на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере.



Начева донесе и второ отличие за България от европейското първенство в Бирмингам след бронза на Божидар Саръбоюков на скок дължина преди два дни при мъжете, както и общо 42-и медал за страната от континентални шампионати.

Другата родна националка във финала на дисциплината Габриела Петрова завърши на 11-о място. Тя направи два поредни фаула, а в третия опит беше максимално предпазлива и скочи без дъска на почти 33 сантиметра от пластелина, заради което постигна само 13.75 метра и остана предпоследна от 12-е финалистки.



Сръбкинята Ивана Шпанович с 14.06 метра затвори осмицата, която продължи с още три допълнителни опита за определяне на призьорките.



В четвъртите скокове европейската вицешампионка в зала от Истанбул 2023 Даря Деркач (Италия) направи най-добро постижение на Стария континент за сезона и личен рекорд с 14.60 метра, с което родената в Украйна 33-годишна Деркач си осигури първо злато от голям шампионат. Преди това още в първия си скок тя беше преодоляла 14.53 метра, с което даде заявка за титлата.

Белгийката Салия Гис пък се приземи на 14.46 метра, което се оказа достатъчно за среброто и за дебютно отличие за 30-годишната Гис от значимо състезание.

Начева остана трета, като подобри с едно място класирането си в сравнение с предишното Евро 2024 в Рим и този път се качи на почетната стълбичка.

Крайно класиране на троен скок при жените:

1. Даря Деркач (Италия) - 14.60 метра

2. Салия Гис (Белгия) - 14.46

3. АЛЕКСАНДРА НАЧЕВА (БЪЛГАРИЯ) - 14.40

11. ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА (БЪЛГАРИЯ) - 13.75