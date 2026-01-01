За времето от 10 до 13 часа днес, на автомагистрала „Тракия“, се проведе специализирана полицейска операция по метода на широкообхватния контрол. Това съобщиха от ОДМВР София.

Контролните органи провериха общо 144 МПС, от които 11 товарни автомобила.

МВР

Съставени са 12 фиша за констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата.

При проверките, извършени съвместно с ИААА, е установена товарна композиция с разцепена гума на ремаркето. Камионът веднага е спрян от движение. На водача е съставен акт.

МВР

Действията на пътна полиция съвместно с останалите компетентни органи за ограничаване на предпоставките за тежки пътни инциденти продължават.