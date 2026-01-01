Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе с две ключови решения, с които потвърди като напълно законосъобразни решенията на Столична община за прекратяване на процедурите за избор на изпълнители по чистотата в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“) и Зона 7 (районите „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“) поради липса на реална конкуренция.

В мотивите си КЗК изрично подчертава, че Столичната община е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. Комисията споделя аргументите на Общината, че при наличието на само една технически подходяща оферта след отстраняването на останалите участници, не може да бъде постигната целта на закона за избор на икономически най-изгодното предложение чрез реално съпоставяне на цени.

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От Столичната община припомнят, че след изтичането на постоянните договори за тези зони, екипът на кмета Васил Терзиев избра да защити обществения интерес, като не пристъпи към подписване на нови дългосрочни договори при условията на липсваща конкуренция и икономически необосновани цени. В проведената процедура за Зона 1 и Зона 7 само по един участник премина успешно етапа на техническо оценяване, а отворените впоследствие ценови оферти се оказаха неколкократно по-високи от прогнозните нива и пазарната логика.

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Въпреки че първоначалното решение на Общината за прекратяване на процедурите бе отменено от Върховния административен съд, екипът на кмета Васил Терзиев стартира нова процедура с още повече и детайлни мотиви. Сега нейната законосъобразност е потвърдена от Комисията за защита на конкуренцията. Междувременно чистотата в засегнатите райони бе гарантирана чрез анекси на цена от 209 лв./тон – сума, която е почти два пъти по-ниска от първоначалните предложения в блокираните търгове за Зона 1 и Зона 7.

Към момента услугите в Зона 1 и Зона 7 се изпълняват регулярно и без риск от прекъсване. Потвърдените от КЗК решения за прекратяване на досегашните процедури отварят пътя на Общината към подготовката на нови конкурси с по-високи изисквания за качество, отчетност и засилен контрол върху работата на фирмите на терен.