Община Пловдив ще разработи карта с рисковите зони в града.

Това каза на пресконференция кметът Костадин Димитров, който заедно с Георги Кисьов от "Риск електроник" представи концепция за централизирана система за сигурност и превенция на риска в Община Пловдив.

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По думите му местата ще са базирани на регистрирани нерегламентирани действия през годините. Димитров посочи парковете във всички райони, централна градска част, стадионите като примерни места, където е релевантно да бъдат поставени сензори. "Проектът за централизираната система включва инсталирането на стотици камери в целия град с различни сензори, като звук, влажност, качество на въздуха", посочи Кисьов.

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По думите му системата ще разполага с аналитични функции, така че в реално време да преценя дали в дадена ситуация е някакъв вид нарушение или има потенциален риск за такова. Това, според него, е водещо по отношение на превенцията.

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"Системата ще подава сигнал на общинския координационен център, където служители ще вземат решение дали трябва да се намесят правоохранителните органи. МВР ще могат да поемат контрол над роботизирани камери и да следят събитията в реално време", допълни Кисьов. По думите му тези системи намират практическата си реализация по целия свят и функционират от много години.

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Зоните, разпознати в проекта като рискови, са пътнотранспортната част на града и местата за отдих, като паркове, градинки, алеи. Съществуващите камери на община Пловдив ще могат да бъдат свързани към системата.

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"Това е възможност, която не трябва да изпускаме с оглед градът да стане по-сигурен. Искаме да намерим финансиране, което да е държавно, защото сигурността не е само приоритет на местната власт, а и национална политика", каза още кметът Димитров.

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Припомняме, че на Младежкия хълм стана жестокото убийство на Георги Кузев от младежи. Това предизвика вълна от възмущение в обществото. Преди дни стана ясно и за още един побой на непалци от тийнейджъри.