Ормузкият проток е "под контрола и управлението на Иран", заяви командирът на паравоените сили "Басидж" Хосейн Таеб, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската полуофициална новинарска агенция Фарс.

Изявлението идва ден след като американският президент Доналд Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че САЩ имат "пълен контрол" над стратегическия воден път.

Таеб заяви, че САЩ са се опитали да подкопаят това, което той описа като популярността на Ислямската република в региона, като са започнали поредната война в Ормузкия проток, но за пореден път са претърпели поражение въпреки твърденията си, че Иран няма нито военновъздушни сили, нито военноморски флот.

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"Днес се вижда, че Ормузкият проток е под управлението и контрола на Ислямската република", заяви Таеб, като добави, че Иран продължава по своя път в пълна сигурност.

По-рано днес Иран обоснова плановете си да налага такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, като се позова на екологичните щети, "причинени от морски трафик", отбелязва ДПА.

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Десетилетия на замърсяване в Персийския и Оманския залив са причинили щети за трилиони долари в Иран, заяви днес в Екс говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи.

Страните и компаниите, които се възползват от корабоплаването през пролива, имат правно и морално задължение да помагат за преодоляването на екологичните щети, каза той, като добави, че опазването на околната среда трябва да бъде в центъра на всяко бъдещо управление на стратегическия морски път.

Той не даде обяснение какви екологични мерки предлага Иран.