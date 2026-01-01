Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ вероятно ще поемат контрола над Ормузкия проток и трябва да получат възнаграждение за контролирането на този жизненоважен воден път, информира Ройтерс.

"Ще задържим протока и вероятно ще го управляваме. Ще станем пазители на пролива. Може би ще наречем това "ангел-пазител на пролива". И трябва да ни се заплати за това“, заяви той в телефонно интервю за Фокс Нюз.

Контролът над Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол, се превърна в едно от основните спорни въпроси на конфликта. Ефективната блокада на пролива от страна на Иран доведе до повишаване на цените на енергията и засили опасенията от инфлация в световен мащаб.

"Ще го охраняваме. Ще ни плащат за охраната му – много пари", заяви Тръмп.

Тръмп обяви блокада на Ормузкия проток

"Ще ни бъдат възстановени разходите, защото другите държави са много богати. Те са на наша страна и не може да се очаква от нас да правим това безвъзмездно", каза той.

След като в събота обяви затварянето на водния път вследствие на това, което описа като "неразрешен транзит", Техеран заяви в неделя, че преминаването остава преустановено и че разрешителни ще бъдат издадени веднага щом бъдат възстановени "стабилността и спокойствието".

"Имахме споразумение. Беше сключено споразумение, а после те го нарушиха. Те винаги го нарушават. Имахме 10 споразумения с тези хора, така че просто ще ги ударим много силно", заяви Тръмп.

Иранската Революционна гвардия днес заяви в изявление, че единственият начин за възстановяване на редовния корабен трафик през протока е да се сложи край на военните интервенции на САЩ във водния път, и предупреди, че "продължаващата намеса може да доведе до по-големи инциденти в глобалния нефтен и газов сектор".