Продължава да се заплита мистерията с камиона, който в петък скъса разделителната мантинела на автомагистрала "Тракия", навлезе в насрещното, удари се в два леки автомобила, уби един човек и рани други двама.

Отново тир премина през мантинелата и помете две коли на магистрала „Тракия“, има загинал (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пред БНТ от Националното тол управление заявиха, че камионът е изпълнявал редица курсове всеки ден, по едни и същи маршрути и всеки път - празен. Чрез толсистемата е анализирано движението на камиона седмица назад преди да стане тежката катастрофа на магистрала "Тракия".

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проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Поведението на този шофьор, може да не е той, но на камиона като пътно превозно средство за последната седмица е близко до рисковото, което означава движение със скорости близки и малко над разрешената и странно поведение, когато видяхме графиката на движение, в първия момент колегите казаха, да нямаме грешка - това изглежда на графика на автобус, който се движи регулярно по някаква линия - толкова симетрични са курсовете на късо разстояние."

Още нещо озадачава експертите. Дори на толрамките, където няма кантар, на снимките се вижда, че покривалото на товара е винаги прибрано, а самата гондола - празна.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "Този камион се движи постоянно или изключително малко натоварен или изобщо ненатоварен. Искам да кажа, че са много курсовете на ден, не са един и два."

На снимките обаче не се вижда кой е зад волана на камиона. проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: "На базата на снимковия материал аналитичните инструменти ни казват, че има намалена пропускливост на предното стъкло, тя може да в резултат на фолио, прахови частици.“

Според Закона за движение по пътищата челното стъкло и предните странични стъкла задължително трябва да имат светло пропускливост от минимум 70%. Поставянето на фолио, което намалява пропускливостта на тези стъкла, е незаконно. От Националното тол управление разработват и анализационна система, която да засича рискови профили. Именно автомобили, които често са заснемани да правят нарушения или се движат рисковано.