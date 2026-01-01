По-светлите вечери и по-топлите спални могат да създадат неочаквани предизвикателства за съня през лятото, особено за бебета и малки деца, чувствителни към светлина, топлина или промени в режима. Консултантът по съня Луси Улф споделя съвети как родителите да се справят с горещините.

Освен светлината топлината е допълнителен фактор, който затруднява заспиването и поддържането на съня при децата. Проучване, публикувано в списание Journal of Sleep Medicine, е установило, че по-високите температури обикновено са свързани с по-лошо качество и по-кратка продължителност на съня.

Здравната служба на Ирландия (HSE) препоръчва температурата в помещението за сън на бебето да се поддържа между 16°C и 20°C, а термометър за бебешка стая може да помогне за ориентация. Затварянето на завеси или щори през деня и отварянето на прозорци вечер или през нощта помагат за поддържането на по-ниска температура в стаята.

Прегряването при бебетата е и въпрос на безопасност - според HSE то може да увеличи риска от синдром на внезапната детска смърт (СВДС). Препоръчва се леко обличане на детето за сън, използване на лек спален чувал с ниска топлоизолация през лятото, както и избягване на шапки, тежки одеяла, юргани, възглавници и свободно спално бельо. При съмнение родителите могат да проверят гърдите, гърба или врата на бебето, за да преценят дали му е топло, или студено.

По отношение на безопасността на съня Комисията за защита на конкуренцията и потребителите (CCPC) наскоро е изтеглила около 1100 опасни продукта за сън на бебета, включително възглавници, позиционери и играчки-компаньони за сън, от онлайн платформи като Amazon, AliExpress и Fruugo.

Хладка баня преди лягане може да помогне на децата да се почувстват по-комфортно през лятото. HSE препоръчва леко топла баня или душ, а по-широки изследвания върху съня сочат, че баня един до два часа преди лягане подпомага естественото понижаване на телесната температура и улеснява заспиването. Препоръчва се много студените бани да се избягват, тъй като могат да предизвикат треперене.

Поддържането на редовен час за лягане остава важно въпреки по-светлите вечери. Продължително проучване сред 10 000 деца във Великобритания е установило, че постоянните часове за лягане са свързани с по-добри резултати по четене и математика на възраст три, пет и седем години. Затъмняващи щори или завеси могат да помогнат за поддържането на тъмна среда за сън, която подпомага естественото вечерно повишаване на нивата на мелатонин.

За справяне с ранното събуждане се препоръчват предвидима рутина за лягане, ограничаване на използването на екрани преди сън и избягване на ранното навлизане на светлина в стаята сутрин. При семейни почивки е препоръчително децата да пътуват добре отпочинали, а познати елементи от рутината - книжки, пижами, спални чували и любими предмети - могат да помогнат за адаптацията към новото място.