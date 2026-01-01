Във връзка с проверката на РИОСВ – София в Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), Столичната община информира, че установените несъответствия са известни и по тях вече се работи.

Проверката засяга два основни въпроса, които с нищо не се различават от констатираните в предишните 20 проверки за последните две години. Те касаят временното съхранение на произведено RDF гориво върху откритите площадки на завода и осигуряването на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка „Садината“. СПТО предприема необходимите действия за изпълнение на предписанията

„През последните две години фокусът на управлението беше да стабилизира работата на СПТО, да спре неизгодните договори, поръчки и други съмнителни практики, да увеличи реалното третиране на отпадъците и да удължи живота на депото. Количествата натрупан RDF са резултат и от значително по-добрата работа на завода през последните години.”, заяви столичният заместник-кмет по екология инж. Николай Неделков.

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Вместо отпадъкът да бъде депониран, все по-голяма част от него се преработва и превръща в RDF гориво. Само през първите шест месеца на 2026 г. СПТО е предало за оползотворяване 42 020 тона RDF – значително повече спрямо предходни периоди.

“Това е важна промяна. Преди 2024 г. големи количества отпадък се насочваха директно към депото, което съкращаваше неговия живот. След стабилизирането на работата на завода прогнозният живот на последната клетка на депо „Садината“ е удължен.”, добави Неделков.

По-голямото производство на RDF обаче поставя и друг практически въпрос. При първоначалното проектиране на завода не са предвидени специализирани съоръжения за съхранение на произведеното гориво. Затова при временни натрупвания предприятието трябва едновременно да осигурява извеждането на RDF и да поддържа непрекъснатата работа на инсталацията.

Това е проблем, чието решение изисква цялостно предефиниране на фукциите на отделните пространства в завода и е предмет на анализ от страна на новото ръководство на СПТО.

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“Заводът работи без прекъсване вече повече от десетилетие и част от оборудването естествено се нуждае от основно обновяване. Това е очакван етап от жизнения цикъл на подобна индустриална инсталация, след изтичане на срокът на устойчивост, заложен в договора за ограждане на съоръженията. Това изисква планирани инвестиции, поради което в момента работим по изготвянето на двугодишен план за модернизация на предприятието. Той ще включва както техническото обновяване на ключови системи и оборудване, така и дългосрочно решение за управлението и съхранението на произведеното RDF гориво.”, каза новият директор на СПТО Юлиан Даскалов.

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Планът, конкретните мерки и необходимите инвестиции ще бъдат представени публично след финализирането им.

“СПТО предприема необходимите действия за изпълнение на предписанията и подчертава, че целта е след постигнатото стабилизиране на производството предприятието да премине към следващия етап – адаптация към промените в морфологичния състав на отпадъка от 2010 г. досега, навременна поддръжка и модернизация на завода. Така София ще продължи да намалява количеството депонирани отпадъци и да използва максимално ресурсите, които могат да бъдат оползотворени.”, допълни още Даскалов. По отношение на констатации или санкции, за които предприятието счита, че не са достатъчно обосновани, ще бъдат използвани предвидените в закона възможности за обжалване.