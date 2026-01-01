Със заповед на кмета на Благоевград Методи Байкушев 5 октомври 2026 година е обявен за неучебен, но присъствен за всички ученици от учебните заведения на територията на общината, съобщиха от общинския пресцентър. Поводът е отбелязването на 114 години от Освобождението на Горна Джумая (дн. Благоевград) и Пиринска Македония, както и официалния празник на Благоевград.

В този ден учениците ще имат възможност да се включат в образователни, исторически и културни инициативи от програмата „Благоевград празнува свободата“. Сред акцентите са историческият поход „По пътя на VII Рилска дивизия“, викторината „Аз обичам Благоевград“, както и официалните церемонии по отдаване на почит към героите, участвали в Освобождението на Горна Джумая. Организацията на присъствието и участието на учениците ще бъде направена от ръководствата на съответните училища.

Събитията, свързани с празника на града, започват от 1 октомври с откриване на учебната година в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, „Нощ на литературата“ и концерт на Биг Бенд – Благоевград. На 2 октомври е предвидено шествие на децата от детските градини на Благоевград и концерт спектакълът „Три тенора … и още нещо“ на Камерна опера – Благоевград.

В събота, 3 октомври, ще бъде организиран градски пробег с благотворителна цел, Панаир на науките и технологиите, както и възстановката „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“ във Вароша и Шествие на паметта. В неделния ден, 4 октомври, ще има историческа реконструкция „Утрото на свободата“ – влизането на Българската армия в Горна Джумая през 1912 г., „Традиции от Пирина – ръка за ръка с Фолклорен ансамбъл „Пирин““ и празничен концерт на Фолклорен ансамбъл „Пирин“.

Празничният 5 октомври предвижда редица събития преди обяд, а вечерта ще има тържествена сесия на Общински съвет – Благоевград и концерт на Д2 и Део с участието на група LOWKEY, съобщиха още от Община Благоевград.