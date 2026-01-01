Петимата мъже, арестувани край британската военновъздушна база Феърфорд, използвана от американските военни, са освободени под гаранция, съобщи британската полиция. Те са били задържани в неделя по подозрение за подготовка на терористичен акт.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в предполагаемия заговор „очевидно“ е замесен чуждестранен участник, но отказа да уточни за коя държава или организация става дума.

„Това, което се случи този уикенд, можеше да бъде и беше много сериозна заплаха“, каза Рубио пред Fox News в понеделник вечерта. По думите му предстои да бъдат съобщени „още много новини“.

„Става дума за инцидент, в който очевидно е участвал чуждестранен субект. Засега няма да навлизам в подробности“, добави той.

Петимата заподозрени, за които полицията съобщи, че са британски граждани на възраст между 23 и 25 години от района на Лондон, са били задържани рано в неделя в близост до базата във Феърфорд, Западна Англия.

Освобождаването им предизвика реакция от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви: „Аз не бих направил това.“

Тръмп също допусна, че заподозрените може би са свързани с Иран. „Знам отговора, мога да бъда много конкретен, но предпочитам да не го казвам“, заяви той пред журналисти в Овалния кабинет.

Иран категорично отрече да има каквото и да било участие в случая.

Разследването продължава

Британската полиция за борба с тероризма подчерта, че освобождаването на петимата не означава край на разследването. Мъжете ще бъдат подложени на строги условия за освобождаване под гаранция.

Британското законодателство за борба с тероризма позволява на полицията да задържа заподозрени до 14 дни.

Според информация на британски медии, позоваващи се на свои източници, в задната част на микробусите, управлявани от мъжете, не са били открити взривни вещества. Бързото им освобождаване може да означава, че непосредствената опасност е била оценена като по-ниска, отколкото първоначално се е предполагало. Това обаче не е потвърдено официално от полицията.

Великобритания все още не е потвърдила публично наличие на чуждестранна връзка в случая.

Лорънс Тейлър, старши представител на полицията за борба с тероризма, заяви в понеделник, че разследването се води във всички възможни направления. По думите му полицията разглежда и версията, че действията може да са били извършени от лица, действащи пряко или косвено от името на чужда държава.

Жителите се връщат по домовете си

Около 85 домакинства, евакуирани от района в неделя, са получили разрешение да се върнат по домовете си в понеделник вечерта.

Полицейски кордон обаче остава около три превозни средства, открити в близост до мястото на инцидента.

В неделя въздушни кадри показаха робот за обезвреждане на взривни устройства, който се движи между микробусите в гориста местност край базата.

Иран отрича участие

Иранското посолство в Лондон заяви, че „остро осъжда“ спекулациите, свързващи страната с ареста на петимата мъже.

През юли Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран е отправил предупреждение към Великобритания заради използването на Феърфорд от американски бомбардировачи. Тогава е било заявено, че всяка база, използвана за действия срещу Иран, може да бъде разглеждана като легитимна цел.

Британските власти обаче не са заявили, че са установили връзка между това предупреждение и последния инцидент.

Как са били открити заподозрените

Според британската полиция тя е получила сигнал от местни жители за присъствието на мъжете в района.

Местна жителка разказала, че в събота вечерта е видяла три бели микробуса, блокиращи пътя и алеята. По думите ѝ те били паркирани на около 100 метра от оградата на базата.

Жената заявила пред CNN, че е видяла няколко мъже с покрити лица, като част от тях са побягнали към полето, а други – към близкото село.

Тя се обадила на службите за спешна помощ около 1:40 ч., а между 10 и 15 минути по-късно на място пристигнала въоръжена полиция.

Първоначално мъжете са били задържани по подозрение за нарушения, свързани с притежание на взривни вещества, а впоследствие са били арестувани по подозрение за подготовка на терористичен акт.

Разследването продължава, като британските власти засега не са потвърдили публично твърденията за участие на чужда държава.