Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж, заканил се с убийство с пистолет на двама души в Софийско, съобщиха от полицията.

На 27 септември в автобус между селата Войнеговци и Световрачане“, обвиняемият се заканил с убийство на мъж с думите „ей сега ще те гръмна“ и насочил към него въздушен пистолет, след което произвел изстрел.

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Пет минути след това на спирка в село Световрачане, обвиняемият се заканил с убийство спрямо жена, като насочил към нея пистолета и произвел изстрел.

В хода на разследването е установено, че пострадалите не са се познавали с обвиняемия преди инкриминираните деяния.

Младежът е задържан за 72 часа, като предстои да му бъде поискан постоянен арест.