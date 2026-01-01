От 1 януари 2027 г. влизат в сила нови изисквания при международната търговия с определени защитени животински видове, родени и отглеждани в плен. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Промяната се отнася до животни от видовете, включени в Приложение I към Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), когато те се развъждат с търговска цел.

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При подаване на заявления за разрешителни за внос и износ или за сертификати за реекспорт след 31 декември 2026 г. ще трябва да бъде доказано, че съответното животно произхожда от регистрирана дейност за развъждане в плен с търговска цел.

Регистрацията се извършва в Секретариата на CITES, а българските физически и юридически лица, които развъждат и търгуват с такива животни, могат да подадат заявление чрез Министерството на околната среда и водите.

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За регистрацията на такава дейност трябва да бъдат изпълнени определени изисквания разписани в чл. 54а от РЕГЛАМЕНТ № 865/2006 на КОМИСИЯТА от 2006 установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Сред тях са законният произход на животните за разплод, доказването, че екземплярите са родени и отгледани в плен, както и наличието на надеждна система за тяхното маркиране и идентифициране. Дейността трябва да има и траен принос за опазването на съответния вид.

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За регистрацията се заплаща административна такса в размер на 153,38 евро съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ.

CITES е международна конвенция, чиято цел е търговията с диви животни и растения да не застрашава оцеляването им в природата. Режимът обхваща хиляди защитени видове, като степента на ограниченията зависи от тяхната застрашеност.