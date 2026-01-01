Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на „Емко“ в село Горни Върпища от невзривени боеприпаси и взривни остатъци след инцидента от 11 септември, възникнал вследствие на пожар и последващи експлозии. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В изпълнението на задачата е участвала специализираната инженерна група от 55-и инженерен полк от състава на Сухопътните войски и екип от Военномедицинската академия. Осемнайсет военнослужещи с пет единици техника са проучили терен с площ 297 декара. Невзривени боеприпаси не са били открити, добавят от МО.

На 10 август кметът на община Трявна Денчо Минев информира за пожар, избухнал в склад за боеприпаси във военния завод край село Белица. Заради пожара областният управител на Габрово задейства системата BG-Alert.

На 25 август МО съобщи, че специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинската академия от 14 август прочистват района извън завода „Емко“ в близост до с. Белица.