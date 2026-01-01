Русия понася големи загуби в Украйна. Сега президентът Владимир Путин разширява личния състав на армията с още 15 500 войници. Това е четвъртото поредно увеличение на армията от началото на 2026.

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който личният състав на армията се увеличава с още 15 500 войници, пише Deutsche Welle. "Допустимият личен състав на руските въоръжени сили се определя на 2 441 630 души, от които 1 550 500 военнослужещи", се посочва в указа. Путин обяви разширяване на армията и през март, юни и юли.

Киев многократно е обвинявал Москва, че подготвя нова мобилизация. А Путин определя това като "дезинформация". Същевременно във войната с Украйна Русия постига само незначителни териториални придобивки.

Масивно нарастване на военните разходи

В Русия се очакват и увеличения на военните разходи. За 2027 година са планирани разходи в размер, равняващ се на около 178 милиарда евро, както става ясно от правителствени документи, с които разполага информационната агенция "Ройтерс". Това съответства на увеличение от около 27 процента спрямо първоначално предвидения бюджет и би било нов рекорд от началото на войната срещу Украйна.

Зеленски упреква Русия, че подготвя нова мобилизация

Според украинския президент Володимир Зеленски Русия вече е започнала допълнителна мобилизация. "Те (руснаците) планират също така да включат все повече чужденци", заяви Зеленски в своето вечерно видеообръщение, позовавайки се на информация от украинските разузнавателни служби.

Освен това Зеленски спомена за нова информация относно присъствието на севернокорейски войници в Русия. "В момента на руска територия се намират над 8000 севернокорейски войници", заяви украинският президент. Русия плаща за това, наред с другото, с технологии, а в замяна на тази помощ на севернокорейска територия е започнало производството на дронове от типа "Шахед" - с техническа подкрепа от Русия.