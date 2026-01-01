Първата „Улица на Сканирай лапата“ вече е факт в София. Тя се намира на ул. „Асен Йорданов“ в район „Триадица“.

Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в профила си във Фейсбук. На мястото са поставени специални информационни табели, които припомнят на стопаните на домашни любимци техните отговорности - от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при животно в нужда.

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

На табелите има и QR кодове с допълнителна информация, както и конкретни размери на санкциите при нарушения. Инициативата е част от кампанията „Сканирай лапата“, която цели да дава на хората лесен достъп до информация за правилата, сигналите и възможностите за реакция при случаи, свързани с животните.

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

„Грижата за животните започва много преди да се наложи някой да ни напомня за нея“, посочва Терзиев. По думите му всеки стопанин има роля за това София да бъде по-добро място - както чрез отговорно отношение към домашния си любимец, така и чрез грижата за общите пространства.

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

Улицата е била и облагородена в рамките на доброволческа акция, организирана от „Сканирай лапата“, „Искам чисто“ и район „Триадица“. Инициаторите са засадили нови дръвчета, почистили са пространството и са поставили диспенсъри с биоразградими торбички за почистване след домашните любимци.

Официален фейсбук профил на кмета на София Васил Терзиев

„Нека тази улица бъде първата от много такива места в София“, призовава кметът.