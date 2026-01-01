Първата „Улица на Сканирай лапата“ вече е факт в София. Тя се намира на ул. „Асен Йорданов“ в район „Триадица“.
Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в профила си във Фейсбук. На мястото са поставени специални информационни табели, които припомнят на стопаните на домашни любимци техните отговорности - от почистването след кучето и разхождането на повод до действията при животно в нужда.
На табелите има и QR кодове с допълнителна информация, както и конкретни размери на санкциите при нарушения. Инициативата е част от кампанията „Сканирай лапата“, която цели да дава на хората лесен достъп до информация за правилата, сигналите и възможностите за реакция при случаи, свързани с животните.
„Грижата за животните започва много преди да се наложи някой да ни напомня за нея“, посочва Терзиев. По думите му всеки стопанин има роля за това София да бъде по-добро място - както чрез отговорно отношение към домашния си любимец, така и чрез грижата за общите пространства.
Улицата е била и облагородена в рамките на доброволческа акция, организирана от „Сканирай лапата“, „Искам чисто“ и район „Триадица“. Инициаторите са засадили нови дръвчета, почистили са пространството и са поставили диспенсъри с биоразградими торбички за почистване след домашните любимци.
„Нека тази улица бъде първата от много такива места в София“, призовава кметът.