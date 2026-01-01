Повече от половината българи - 53%, са доплащали за здравни услуги през последната година, а сред хората, които реално са ползвали здравната система, делът достига близо две трети. Данните са от национално проучване на социологическа агенция „Тренд“, проведено по поръчка на Българския лекарски съюз.

Резултатите ще бъдат представени за първи път по време на форума „Приоритет: здраве – От реалността на системата към решенията за бъдещето ѝ“, който Българският лекарски съюз организира.

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Проучването очертава и очакванията на обществото към бъдеща здравна реформа. 38% от населението поставя качеството на медицинската помощ на първо място, а трима от четирима българи искат по-широк пакет от услуги, покривани от НЗОК.

В рамките на форума ще бъдат представени и резултатите от второ национално проучване на „Тренд“ – този път сред българските лекари. Съпоставянето на двете изследвания ще покаже как здравната система изглежда както през погледа на пациентите, така и през този на лекарите.