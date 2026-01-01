Скандал, прераснал в сбиване, възникна в района на филиала за спешна помощ в Костенец, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера, около 15:30 ч.

На място незабавно са били изпратени полицейски служители, които установили четирима участници в конфликта. По данни на разследването един от мъжете е ударил друг по лицето с дръжка на лопата, вследствие на което пострадалият е с два счупени предни зъба.

Установено е също, че по-рано през деня между други двама от участниците е възникнал отделен конфликт, при който единият е ударил с юмрук в лицето другия. За този инцидент не е бил подаван сигнал в полицията.

Двамата предполагаеми извършители са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.