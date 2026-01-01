От началото на годината до 28 септември в Пловдив са наложени 122 глоби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, съобщиха от Общината.

За сравнение, през цялата 2025 г. санкционираните нарушители са 97. Стойността на наложените от началото на тази година глоби е 24 745 евро, докато за миналата година тя е била 16 975 евро.

Данните съобщи директорът на Пловдивския общински инспекторат (ПОИ) Пламен Спасов. От началото на годината са съставени и 94 констативни протокола, докато за цялата 2025 г. те са 91.

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Сред най-честите нарушения е оставянето на стари мебели, електроуреди и други едрогабаритни отпадъци около контейнерите. Това представлява нерегламентирано изхвърляне и подлежи на санкция, предупреждават от ПОИ.

Припомняме, че за едрогабаритните отпадъци гражданите могат да използват безплатната услуга на ОП „Чистота“. Заявка се подава на телефон 032 675 817, а специализиран бус се осигурява в рамките на следващите дни, в удобен за гражданите ден и час. Необходимо е отпадъците да бъдат предварително свалени пред сградата и да бъде оказано съдействие при натоварването им.

Безплатната услуга не включва строителни отпадъци - плочки, фаянс и други материали, останали след ремонт. Целогодишно и без почивен ден работи специализираната площадка в район „Южен“, която се обслужва от ОП „Чистота“ и се намира пред базата на предприятието на ул. „Даме Груев“ 64А.

Там жители от всички райони могат да предадат безвъзмездно едрогабаритни отпадъци, както и до 1 куб. м строителни отпадъци от домашни ремонти. Общинският инспекторат продължава засилените проверки. Нарушителите, които изхвърлят отпадъци извън определените за това места, ще бъдат санкционирани.