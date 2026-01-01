28-годишната Виктория Струпчанска показа пример за честност и гражданска отговорност в Плевен, съобщиха от полицията.

На 28 септември тя е открила изгубено портмоне в един от градските паркове. Вътре имало пари и лични документи.

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Без да се колебае, младата жена веднага е предала намерената вещ на полицейски служители на улица „Сан Стефано“ №3.

Благодарение на бързата реакция на служителите на реда, собственичката е била установена чрез контакт с нейния син.

Самата Виктория споделя, че за нея това е било най-естествено нещо и изобщо не смята постъпката си за подвиг, а за нормално човешко задължение.