„Винаги е имало секти, винаги и ще има. Сектите не започват с обещание за контрол, а за здраве, любов или по-висше знание. Контролът идва постепенно“. Това заяви криминалният психолог Велина Владимирова в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите ѝ подобни общности обикновено са изградени около централен лидер, който представя себе си като човек с уникално знание или специална връзка с отвъдното. „Идолите са продавачи на надежди“, коментира Владимирова.

Тя обясни, че в процеса на приобщаване постепенно се появява контрол, който последователите невинаги възприемат като принуда. Създава се разделение между „ние“ и „те“, а хората започват да се отчуждават от своите приятели и семейства.

С времето последователите могат да бъдат изолирани от предишния си социален кръг. Общностите имат свои правила и санкции, като според психолога именно установените правила са в центъра на организацията им.

„Голяма част от сектите са създадени с користна цел“, посочи тя. По думите ѝ има случаи, при които хора са принуждавани да прехвърлят имоти и апартаменти, разделят се семейства или се извършват сексуални посегателства над възрастни хора и деца. Тя обаче уточни, че това не е характерно за всяка подобна общност.

Как тайно общество въвлича последователи в изолация и зависимости

Според криминалния психолог много тийнейджъри се присъединяват към подобни общности, защото там се чувстват приети и признати. В същото време обаче може да започне постепенно отчуждаване от родителите и близките им. „При подобни случаи трябва да се подават сигнали“, категорична е Владимирова.

Тя подчерта, че хората, попаднали в подобни общности, могат да бъдат подложени на силен стрес и към тях трябва да се подхожда внимателно.

Повод за разговора стана акция на ДАНС в Пловдивско, при която беше задържан испански гражданин. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че службите разполагат с информация и за други подобни групи на територията на България. По данни на службите се проверява дали някои от тези групи набират последователи чрез психологически внушения и употреба на забранени вещества.

Целия разговор гледайте във видеото.