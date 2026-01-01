Разследване на NOVA хвърля нова светлина върху тайното общество „Когиталност“, което набира последователи и ги въвлича в зависимост и финансови загуби.

В предишния телевизионен репортаж по темата няколко души разказаха пред камерите, че са станали жертва на психически тормоз, манипулации и финансови злоупотреби в общността, представяща се като духовна академия. Те решили да разкажат историите си след трагичния случай „Петрохан“.

По думите на потърпевшите те са били насърчавани да купуват имоти в района на т.нар. кампус на общността край чирпанското село Горно Белево, да теглят кредити и да прекъсват връзките си с близки. Някои твърдят, че след напускането са се нуждаели от продължително психиатрично лечение, а един от тях разказва, че е стигнал до мисли за самоубийство.

Потърпевшите описват лидера на общността като човек, който упражнява силно психологическо влияние върху последователите си.

В нов репортаж на Мариета Николаева семейство с болно дете твърди, че лидерът на общността Ивомир Димчев им е обещал, че ще излекува момчето, след което ги убедил да купят къща в близост до т.нар. кампус. По думите им впоследствие са били подложени на психологически натиск, изолация и финансови загуби.

Потърпевшите разказват, че след като се преместили в близост до кампуса, отношението към тях се променило, а лидерът на общността започнал да упражнява контрол върху живота им.

Според криминалния психолог д-р Тодор Тодоров организацията по същество има белезите на секта, тъй като изолира хората от близките им и ги поставя под силен контрол с цел емоционално и материално облагодетелстване.

Според психиатъра д-р Цветеслава Гълъбова най-тежките последици за хората в подобни случаи не са финансовите, а психологическите.

След първата част на разследването Териториална дирекция „Национална сигурност“ е изпратила нов сигнал до прокуратурата. От Окръжната прокуратура в Стара Загора обаче съобщават, че отказват да образуват досъдебно производство, тъй като при извършената още през 2024 г. проверка не са били събрани достатъчно доказателства за измама или принуда, а не са установени и нови обстоятелства.

От ДАНС не коментираха дали в момента по случая се води проверка.