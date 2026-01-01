Няма опасност за местното население, качеството на атмосферния въздух е в норми, горският пожар в землището на Станчов хан е овладян.

Това стана ясно по време на втория Кризисен щаб, който се проведе в сградата на Община Трявна с представители на общинска администрация, Общински съвет, Кметство Плачковци, представители на полиция, пожарна, "Енерго-Про", ВиК и АПИ.

Инцидентът край Белица: Предстои обезвреждане на опасни взривни вещества

Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът Денчо Минев. Районът около завода за боеприпаси "ЕМКО" край село Белица остава под наблюдение и охрана от страна на полиция, жандармерия, пожарна и сухопътни войски.

Официален фейсбук профил на кмета на Трявна Денчо Минев

Извършва се наблюдение с дрон от органите на реда, както има мобилизирани три екипа, които продължават да следят обстановката с горския пожар и предотвратяването на възможни тлеещи огнища с цел недопускане на ново разрастване. Доброволно формирование - Трявна също е на линия.

Тепърва ще се установява засегнатия периметър от пожара, като военни ще съдействат при обхода в землището на Станчов хан. Към 13:00 часа, последнните данни от мобилната станция в Плачковци сочат, че отклонения в нормите за качеството на атмосферния въздух не се наблюдават. Опасност за местното население няма и ситуацията към момента е спокойна.

В зривове във военния завод в Белица, има обгазяване в района, евакуират съседни села (СНИМКИ/ВИДЕО)

По време на щаба отново се обърна внимание и към ролята на спонтанните доброволци, които искат да помогнат при кризисни ситуации. Водят се регулярни обучения от страна на пожарната по тази линия и при необходимост, в дадена ситуация, хората трябва да следват задължително инструкциите на компетентните лица без да предприемат своеволни действия, застрашаващи техния живот.

Процесуално-следствените действия на мястото на инцидента продължават. Тепърва се очаква в района на изгорелия склад да бъдат допуснати експертни лица, сапьори към СОБТ, сухопътни войски, пожарна, които да извършат оглед на обекта и извън него.