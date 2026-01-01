Техническа причина е довела до взривовете в завода за боеприпаси в село Белица край Трявна, като към момента няма данни за външна намеса.

В складовете не се съхраняват материали, които могат да доведат до силна токсичност и да застрашат живота на населението. Това стана ясно по време на брифинг на кмета на Трявна Дончо Минев.

„Имало е техническа причина за взрив, а не външна намеса“, обясни кметът. "Беше отхвърлена и информацията за опасни нива на радиация или силна токсичност в района.

"Категорично мога да кажа, по данни на ръководството на дружеството, че няма подобна опасност", каза Минев. По думите му в склада няма материали, които биха могли да предизвикат токсично замърсяване, застрашаващо живота на хората.

Взривове във военния завод в Белица, има обгазяване в района, евакуират съседни села (СНИМКИ/ВИДЕО)

Към момента пътува мобилна станция от Пловдив и ще бъде монтирана такава в кметство Плачковци, за да може да се установи какви частици има във въздуха. По информеция от пожарната в Габрово - няма опасност за качеството на въздуха на територията на Трявна и Плачковци.

„Към момента огънятсе разраства, има по-скоро горски пожар“, допълни кметът Огънят се намира на приблизително три километра от завода в района на село Станчов хан. Към района са изпратени пожарни екипи и е активирано и доброволното формирование.

БТА

На терен се предприемат действия и за извеждане на хора от населени места в близост до разрастващия се пожар. „Евакуират се хората, които имаме данни, че са там на постоянен адрес - възрастни хора. В случай, че има и други, ще предприемем необходимите действия“, обясни Минев.

Към момента няма данни за загинали или ранени при взривовете. Всички служители, които са се намирали на площадката на завода, са били евакуирани. На този етап работата в района на производствената площадка не се възстановява.

Към момента се изчаква, има минимум 24 часа да се установи ще има ли други последващи взривове. Непосредственият проблем вече е свързан основно с горския пожар, възникнал вследствие на взривовете.

Прокуратурата води разследване по случая. Започнати са разпити на свидетели. Предстои изискване на документацията, свързана със склада и съхраняваните в него материали.

Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи. На този етап няма данни за пострадали лица.

Унищожена е само сграда и имущество. На място на инцидента се намира окръжният прокурор на прокуратурата в Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.

Междувременно от компанията "ЕМКО" ООД излезнаха с позиция за инцидента, в която заявяват, че се изключва се човешка грешка. "Използваме случая да напомним за подобни инциденти в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г. и 2023 г.

Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсетина години и при други производители на отбранителна продукция, в това число "ВМЗ Сопот" през пролетта на 2015 г.

Разследванията на тези инциденти и до днес са в задънена улица въпреки всички наши призиви за резултат", заявяват още от компанията "ЕМКО" ООД, предава БТА.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви на брифинг от мястото на инцидента, че в завода са съхранявани боеприпаси. Причините за инцидента ще се изясняват, каза още той.

"За нас беше важно да установим, че няма данни за външна намеса, тепърва ще се правят експертизи и ще се провери внимателно ситуацията, но на първо четене нямаме основание да смятаме, че има външна причина", каза още Демерджиев.

На мястото е имало превозно средство, но не мога да кажа, че огънят е тръгнал от него. Превозното средство си обслужва площадката, то не е външно превозно средство, заяви още министърът.

По думите му боеприпасите са различни по вид и характер.

"В периметърът, който смятаме за опасен сме направили необходимото да бъдат изтеглени всички хора. Всички, които са работили в периметъра, са установени невредими. Продължаваме приоритетно да следим за безопасността на хората, след това за ограничаване на самия пожар и след това насочваме силите си към изясняване на причините за инцидента. Вдигнали сме дронове, за да наблюдаваме терена и да следим развитието на пожара. Към момента пожарът е под контрол", посочи Демерджиев.

Според Демерджиев последната проверка в завода е била преди по-малко от месец.

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Обектът има видеонаблюдение, което е работело през цялото време, обектът е снабден и с антидрон защита. За да избегнем всякакви ситуации отново повтарям нямаме данни за външна намеса. Има спекулации и е крайно време те да спрат и да работим с факти, а фактите са такива, каквито бяха изнесени пред вас, заключи Демерджиев.

Директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов каза, че към момента няма завишения на нормите на въздуха.

Пожарът е повече от километър от населени места, овладян е, посочи Джартов.

Директорът на обособеното производство на фирма „ЕМКО“ инж. Славчо Димиев заяви, че към момента няма основание да се смята, че инцидентът е причинен от някое външно за обекта въздействие. Разследването ще покаже дали това твърдение е вярно.

Запалването е тръгнало отвътре навън. Регистрирано е от наши работещи. Складът се ползва като оперативен, почти ежедневно в него има движение - в него се товари и разтоварва имущество. Хората, които са извършили разтоварване са регистрирали, че има дим в склада, те са инструктирани, че в такива случаи се евакуират незабавно и благодарение на бързта реакция няма пострадали, няма ранени, няма обгорени, има само уплаха.

Ние все още не можем да кажем каква е истинската причина за инцидента, към момента можем само да предполагаме. Има вероятност да се е запалил барутен заряд, обясни Димиев.

По думите му няма опасност за населението, няма опасност от изгорели газове, вредни, токсични и каквито и да е други замърсявания.

Пожарът в района на Трявна към момента е под контрол и през последните часове няма активно разпространение на огъня. Това каза по-късно през деня пред журналисти главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, предава БТА.

По думите му екипите работят основно по два фронта – източния и западния. Видимото отделяне на дим в момента е предимно от отделни огнища във вече изгорели участъци, които се обработват.

„Към момента няма опасност“, каза Джартов.

Той допълни, че няма данни за опасни концентрации на вредни вещества във въздуха. Направените измервания са в нормата, като отделянето на дим в момента е изключително слабо и основно от горския участък. По думите на Джартов към момента няма необходимост от евакуация на хора, но институциите са в готовност при промяна на обстановката.

„Нашите лаборатории измериха, че няма опасност. В нормата е“, каза главният комисар.

Джартов уточни, че през нощта ще продължат дежурствата на екипите, а работата ще бъде и утре до окончателното обезопасяване на района. Към момента на терен са шест екипа на пожарната, шест екипа на горските служби и доброволното формирование на общината. По-късно ще бъде преценено кои екипи ще останат да дежурят през нощта.

Пожарът е в район, отдалечен от населените места. Гори предимно широколистна растителност, а огънят се развива ниско. Джартов отбеляза, че при силен вятър би могло да се стигне до върхов пожар, което би усложнило ситуацията, поради което обстановката продължава да се следи внимателно.

За гасенето на пожара има осигурено необходимото количество вода, което позволява на екипите да продължат действията си на терен.

Кметът на Трявна Денчо Минев заяви, че общината е в готовност да реагира при необходимост от приемане и настаняване на хора. По думите му между всички институции има необходимото взаимодействие и към момента обстановката е спокойна.

Минев каза още, че жителите в района около пожара разполагат с вода и електрозахранване. Той призова гражданите да не се поддават на информация и призиви, разпространявани в социалните мрежи, които не са потвърдени от институциите.

„На този етап не е необходимо доброволци да се явяват към локалните пожари“, каза кметът. По думите му пожарът е овладян от екипите на пожарната и ситуацията към момента е спокойна и сигурна.