В Кочани, Република Северна Македония, се състоя заседание по делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, във връзка с участие в автомобилна катастрофа, при която има починал човек. Делото ще продължи на 28 септември.

Михайлова е обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието се случва в началото на октомври 2025 г., като при него няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ.

Граждани и роднини на Ива Михайлова от Кочани се събраха тази сутрин пред Основния съд в града, а от България пристигнаха и няколко народни представители, за да проследят отблизо развитието на казуса и правото на Ива Михайлова на справедлив съдебен процес и това да ѝ се предостави възможност да продължи необходимото лечение в България.

Повече от час беше необходим на съда в Кочани да опише присъстващите в залата за заседанието, а заради липса на достатъчно място някои трябваше да излязат.

На днешното заседание беше разпитан полицай, който е осъществявал акция по безопасност на движението по време и на мястото, където е станала катастрофата. Подобно на останалите свидетели и той заяви, че не е видял самата катастрофа, но е чул удара между двете коли.

Според вещото лице Зоран Йошевски причината за произшествието е, че Ива Михайлова е навлязла с около 90 см в насрещната лента, където се е движил другият автомобил, и няма следа, която показва, че другият автомобил е навлязъл в нейната лента. Йошевски е изготвил една от трите експертизи на катастрофата.

Неговият разпит не беше довършен, тъй като адвокатите на Ива Михайлова поискаха да се запознаят подробно с експертизата, преди да зададат своите въпроси към него. Заседанието по делото ще продължи на 28 септември, когато ще свидетелстват и двамата експерти на защитата, които също са изготвили експертизи на случилото се.

Прокурор е заявил пред Ива Михайлова, че прокуратурата няма да се съгласи тя да се лекува в чужбина, ако състоянието ѝ не е животозастрашаващо, съобщи самата Михайлова. Според нея тя е получила този отговор след края на днешното заседание по делото срещу нея на въпрос към прокурора какви документи трябва да представи, за да може да бъде лекувана в България.

Ива Михайлова заяви пред журналисти пред съда в Кочани, че се надява на справедлив съдебен процес в Северна Македония и разчита, че възможно най-бързо ще ѝ бъде позволено да се лекува в България, защото с всеки изминал ден усеща, че физическото ѝ състояние се влошава. "Не мисля, че имам право да коментирам все още. Но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само че във всичко, което виждаме до момента, май не е така", посочи тя.

В отговор на журналистически въпрос дали всеки изминал ден застрашава здравето ѝ, Ива Михайлова отговори утвърдително. "Да. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически. И единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам", каза тя и благодари на всички, които изразяват подкрепата си към нея.

Народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“ – Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, депутатите от ГЕРБ Георг Георгиев и Красимир Терзиев, народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова, както и народните представители Ангел Георгиев, който е председател на Комисията по политиките за българите извън страната в Народното събрание, и Кръстьо Врачев от „Възраждане“ присъстваха на заседанието.

За нас най-важно е да се уверим, че на Ива ще ѝ бъде осигурена качествена медицинска грижа и ще бъдат гарантирани нейните граждански и човешки права, заяви за БТА депутатът от ГЕРБ и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.

"Тя има право на достъп до качествено здравеопазване и до лечение - такова, от каквото се нуждае. Ролята на съдебната система и на властите е да гарантират на гражданите си, че техните права ще бъдат защитени (...) Ние сме тук, за да се убедим в безпристрастността на съдебната система и в правото на достъп до справедлив и независим съдебен процес", посочи Георгиев.

Ние сме тук, за да бъдем свидетели на това, че Ива Михайлова ще получи справедлив процес, каза от своя страна народният представител от парламентарната група на „Демократична България“ и заместник-председател на Комисията по политиките за българите извън страната Елисавета Белобрадова пред сградата на съда в Кочани, Република Северна Македония.

"Моята задача не е да коментирам какво виждаме в залата, а да подкрепим Ива Михайлова с присъствието си за това, че тя наистина ще получи справедлив процес и нейните човешки права и здравословното ѝ състояние ще бъдат обект на защита от страна на Република Северна Македония", каза Белобрадова.

Прокуратурата в Кочани проявява тенденциозност по делото срещу Ива Михайлова, каза депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев. "Това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденциозност", каза Георгиев. По думите му прокурорът на моменти се опитва да диктува хода на делото и да изземва функции на съда.

Георгиев определи като особено тревожно това, че според него Михайлова тенденциозно не е допускана да пътува до България за лечение, без да са посочени ясни мотиви.

Според българския народен представител от „Прогресивна България“ Бойко Младенов прокуратурата на Северна Македония се опитва да изопачи факти по делото срещу Ива Михайлова.

Въпреки мнението на медицински специалисти като че ли най-важното нещо в момента не е Ива Михайлова да бъде пусната за лечение, а да бъде доказано, че тя по всякакъв начин е виновна, заяви депутатът. „Доколкото съм запознат с материалите по делото и по фактите, категорично може да бъда оспорена всякаква вина на Ива Михайлова“, добави той.

Решение на Апелативния съд в Щип от 20 август потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение в България въпреки предоставените заключения на компетентна здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и на предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в страната.

Няма отговор и на предложението на президента на България Илияна Йотова до президента на Северна Македония Гордана Силяновска български лекари да отидат в Северна Македония за лечението на Михайлова.

Същевременно граждани се събраха днес в подкрепа на Ива Михайлова пред посолството на Република Северна Македония в София. Демонстрацията е организирана от фондация "Македония".

"Събрали сме се, за да подкрепим българката Ива Михайлова от град Кочани, която е жертва на съдебната система в Република Северна Македония", каза пред журналисти Виктор Стоянов, председател на фондация "Македония". "Десет месеца не ѝ се позволява да се лекува по спешност и тя остава инвалид. Тя е жертвата в катастрофата", заяви той.