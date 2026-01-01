Днес е последният ден, в който европейските граждани могат да гласуват за дизайна на новите евробанкноти.

Европейската централна банка (ЕЦБ) отвори в края на юли анкета, в която европейците могат да оценят и изразят предпочитанията си, избирайки сред десет дизайна за новата серия евробанкноти, припомня БТА.

За новата серия са избрани две теми - „Европейска култура: споделени културни пространства“ и „Реки и птици: устойчивост в многообразието“.

„Това са 10 много силни предложения, всяко от които предлага нещо съвсем различно. В крайна сметка едно от тях ще бъде избрано“, заяви президентът на ЕЦБ Кристин Лагард при представянето на проектите.

От всяка тема се предлагат по пет варианта за ново оформление на купюрите.

Това ще бъде първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от 20 години, като целта е те да станат по-близки до европейците, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

Очаква се Управителният съвет да вземе окончателното решение за дизайна на новите банкноти към края на годината. То ще се основава на съчетание от коментари, включително заключенията на журито на конкурса за дизайн, техническа оценка и резултатите от две анкети - сред гражданите и независимо представително проучване.

След това избраният дизайн ще бъде доразработен и тестван, преди да влезе в производство. Очаква се банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като паралелно ще продължат да се използват и досегашните купюри.

Анкетата е достъпна онлайн до 23:59 ч. централноевропейско време днес (00:59 ч. българско време на 22 септември).