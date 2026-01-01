Стари керамични съдове за ракия, използвани в миналото, бяха представени на Българския фестивал на сливата, който започна вчера в Троян, а в петък бе дадено началото му и в село Орешак.

На сцената в планинския град манекени в народни носии дефилираха със съдовете, от които троянци са отпивали от благата течност, докато са били на лов, на полето, при посрещане на гости, на сватби или на семейната трапеза. Бяха показани различни видове бардучета, шулец, павури, жабка, както и котленица за греяна ракия.

Подробно за съдовете разказа Венета Илиева, уредник в Музея на занаятите в Троян, която се позова на книгата „Сливовата култура в Троянско, отразена в бита и поминъка на населението“.

БТА

БТА

БТА

Друг акцент в днешната програма на 33-тото издание на фестивала бе конкурсът за най-добра домашна сливова ракия, в който участваха 14 майстори на благата течност. Те бяха оценявани от професионално жури. Според технолога Павлина Арабаджиева майсторите в последните години правят все по-добра троянска сливова ракия.

„Най-добрата домашна сливова ракия, бих казала, се получава, когато се отделя добре първоточната фракция, същинският етилов алкохол, съответно и паточните фракции, и даже е добре хората, ако желаят, да си правят химичен анализ на това, което са произвели. Аз не препоръчвам добавянето на захар, ако сливите имат достатъчно плодови захари. В последните години наблюдавам, че в пробите на ракиите няма аромата на първоточна фракция, което може само да ни радва“, разказа за БТА Арабаджиева.

За любителите на троянската сливова ракия има обособен специален бар.

БТА

БТА

БТА

Изпълненията на самодейни състави на сцената добавиха настроение и пъстрота на троянския площад. Завихриха се и хора, в които се включиха и посетители на фестивала.

Програмата продължава тази вечер с DJ парти и концерт на Папи Ханс.

През всички фестивални дни в централната градска част е разположена „Улицата на занаятите“ с над 230 изложители и майстори от различни части на страната, които представят традиционни български занаяти. Има също детски творчески работилници, демонстрации на занаяти на живо и дегустации на традиционни храни.

Българският фестивал на сливата продължава до 22 септември.