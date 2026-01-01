Първата сесия на Европейския граждански панел ще приключи днес с обобщение на мненията на 150 граждани от всички 27 държави членки на Европейския съюз (ЕС) по темата за демократичната устойчивост. През последните два дни те обсъждаха в Брюксел как демокрациите в Европа могат да станат по-устойчиви и как гражданите могат да участват по-активно в обществения живот.

Участниците ще продължат днес обсъжданията, започнали през първите два дни, и ще определят основните предизвикателства, върху които панелът трябва да се съсредоточи в следващите си заседания. Първата сесия започна с първите насоки за разбирането на понятието „демократична устойчивост“ и значението му в ежедневието, както и на идентифицирането на основните проблеми пред демократичния живот, които гражданите смятат за важни.

Сред участниците са и четирима българи – Габриела Караджонова-Малчева, родена в Любимец и живееща и работеща в Пловдив, Стефан Русев от Ивайловград, Михаела Колева от Ямбол и Александър Колев от Стара Загора.

Вчера, 19 септември, българските представители участваха в работата на фокус групите в сградата на Конгресния център „Алберт Боршет“ в Брюксел. Заедно с граждани от Германия, Италия, Чехия и други държави те дискутираха различни аспекти на демократичната устойчивост и споделяха своите виждания и личен опит.

Дискусиите поставиха акцент върху въпроси, свързани с начина, по който гражданите получават и оценяват информация, доверието в обществения дебат и институциите, възможностите за участие във вземането на решения и усещането на хората, че са чути от европейските, националните и местните власти. Европейската комисия определя демократичната устойчивост като способността на демократичните институции, гражданското общество, гражданите и общностите да се подготвят, да устояват и да се възстановяват от заплахи и кризи, като същевременно се запазват свободните избори, върховенството на закона, основните права и възможността за участие в обществения живот.

Първата сесия дава възможност на участниците да обменят гледни точки отвъд националните граници и да сравнят различния си опит. Идеята на гражданските панели е граждани, избрани на случаен принцип, да участват пряко в обсъждането на европейски политики и да формулират препоръки към Европейската комисия.

Работата на панела ще продължи през октомври, когато от 16 до 18 октомври ще се проведе втората сесия, този път онлайн. На нея участниците ще надградят дискусиите от септември и ще обсъдят какви действия могат да помогнат на гражданите и общностите да участват по-пълноценно в демократичния живот и да укрепят обществената устойчивост. Предвижда се тогава да започне и разработването на препоръки въз основа на определените приоритети.

Заключителната сесия ще се проведе в Брюксел през ноември. Тогава участниците ще обобщят дискусиите и ще прецизират идеите си в окончателни препоръки към Европейската комисия. Те ще бъдат използвани в последващата работа на Комисията за укрепване на демокрацията в ЕС в рамките на Европейския щит за демокрация.