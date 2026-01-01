Цените на горивата продължават да се повишават, а хлебопроизводителите предупреждават, че по-скъпите горива и зърно могат да доведат до увеличение и в цената на хляба. На този фон от Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС за хляба да бъде намален на 0%.

През последните дни бензин А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър – от 1,63 евро на 14 септември до 1,68 евро в момента. Същото увеличение се наблюдава и при дизела – от 1,90 до 1,95 евро за литър. Единствено цената на пропан-бутана остава без промяна – 0,68 евро за литър.

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Представители на бранша смятат, че тенденцията към поскъпване няма да приключи скоро. След решението на правителството временно да премахне акциза върху пропан-бутана, от сектора предлагат да се обсъди и допълнителна подкрепа за домакинствата – възстановяване на ДДС за определено количество закупено гориво.

„Хората очакват, както стана с газта, да има определен лимит за семейство – например за до 100 литра месечно да се възстановява ДДС срещу представени касови бележки, основно за физически лица“, коментира Николай Николов, собственик на верига бензиностанции.

По изчисления на бранша, при зареждане на пропан-бутан за 18,62 евро, акцизът е 2,63 евро. При отпадането му крайната сума би намаляла до 15,99 евро.

Според търговците обаче подобна мярка трудно би могла да бъде приложена за бензина и дизела. „Акцизът за тези горива е значителна част от крайната цена и едва ли държавата ще се откаже от приходите при най-масово използваното гориво – дизела“, посочва Николов.

Междувременно правителството предвижда и еднократна помощ от 50 евро през октомври за над половин милион души с ниски доходи. За разлика от предходни програми, този път няма да се изисква получателите да притежават автомобил. „Оказа се, че условието за наличие на автомобил ограничи достъпа на много хора до подкрепата и не достигнахме до достатъчно нуждаещи се“, обясни социалният министър Наталия Ефремова.

Към момента не се предвижда второ изплащане на т.нар. инфлационен чек през ноември. Според министъра тогава ще бъдат изплатени коледните добавки, а комбинацията от извънредната помощ и останалите мерки е достатъчна, за да подкрепи най-уязвимите групи.

По думите на Ефремова, съчетанието между директната финансова подкрепа за хората с ниски доходи и мерките за транспортния и земеделския сектор има за цел да ограничи натиска върху цените на основните хранителни продукти.