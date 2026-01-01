„За мен е чест да отлича изявени служители на МВР, които с професионализъм и всеотдайност укрепват законността и връщат вярата на гражданите в държавата“. Това заяви министър-председателят Румен Радев на церемония, на която 15 служители на МВР бяха наградени за постигнати високи професионални резултати.

„Знаете, че години наред служителите на МВР бяха възпрепятствани за разкриването и разследването на тежки икономически престъпления, свързани с властта и водещи към политически партии. Днес тези бариери паднаха и аз искрено се радвам, че имаме полицаи, които вече проявяват инициатива, демонстрират висок професионализъм и всеотдайност и дават личен пример в тази посока“.

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Производството и разпространението на наркотици е заплаха за националната сигурност. И аз вярвам, че с колкото да е трудно, с подкрепата на държавата ще бележим успехи и в тази изключително важна за националната сигурност на България дейност, каза още премиерът.

МВР

„Много малка част от хората, които работиха по тези два основни за нас приоритета от встъпването ми длъжност се намират днес тук, в залата“ – отбеляза министър Иван Демерджиев.

„На нас се възложиха задачи да се борим с корупционните олигархични модели, завладели цялата държава. Знаете, че започнахме от нулата по отношение на знакови фигури, стоящи в такива вериги на техния връх. И знаете, че вече имаме много производства, много материали, по които работим. Съзнаваме очакванията на българското общество. Съзнаваме, че тези очаквания са справедливи. Разбираме и нетърпението да има по-бързи резултати“.

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По втория основен приоритет на МВР - борбата с наркотрафика и наркоразпространението, министърът заяви: „Тук сте хора, които работихте по знакови случаи, по случаите, които са най-сериозни и интересни, но използвам възможността да благодаря на всички останали, които не са в залата и които работят денонощно“.

Убеден съм и вярвам, че с още по-голяма енергия ще продължим да изпълняваме поставените задачи – каза в заключение министър Демерджиев.

Церемонията за награждаване на служители на МВР, отличили се със съществен принос и заслуги в борбата с престъпността по линия на корупцията и производството и разпространението на наркотици се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет.

Наградите връчи министър-председателят Румен Радев в присъствието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, изпълняващия функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорите на главните дирекции „Борба с организираната престъпност“ и „Гранична полиция“ – главни комисари Мартин Златков и Антон Златанов.