/ БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 6318 засилени проверки извън текущия официален контрол в периода от 29 юни до 11 септември 2026 г. На територията на цялата страна проверките обхванаха търговията с храни и общественото хранене, сезонни и подвижни обекти, кетъринг услуги, включително в хотелски комплекси, туристически обекти с услуга „ол-инклузив“ (all-inclusive), производството и предлагането на сладолед, както и обектите, осигуряващи хранене на деца, съобщиха от БАБХ.

За установените несъответствия са издадени 1391 предписания и са съставени 110 акта за установяване на административни нарушения. За 27 обекта е разпоредено спиране на част или цялата дейност. Възбранени и насочени за унищожаване са общо 2876,3 килограма храни от животински и неживотински произход, 323,3 литра безалкохолни напитки и 402 броя яйца.

Сред нарушенията са търговия с храни без необходимата регистрация, предлагане на храни с изтекъл срок на годност или без данни за произход, неправилно съхранение, неспазване на хигиенните изисквания, пропуски в етикетирането и заблуждаваща информация при предлагането на имитиращи продукти.

Контролът на БАБХ за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в рамките на текущия официален контрол. Сигнали за нередности могат да се подават на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалната страница на Агенцията.

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