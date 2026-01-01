Състав на Окръжния съд в Хасково гледа мярката за неотклонение спрямо двама братя и баща им за убийство.

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Диньо Динев и Даниел Динев на по 29 години и 53-годишният Петър Петров са с повдигнати обвинения за убийството на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско на 16 септември.

По отношение на тримата, обвинението иска постановяване на мярка „задържане под стража“.

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Припомняме, че сигналът за тежкосто престъпление е подаден на 16 септември в 7:30 часа. Пристигналата на адреса оперативна група е открила в къща тялото на 42-годишен мъж, родом от Ямбол. Жертвата е намерена в леглото си с множество наранявания по цялото тяло.

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