Задържаха трима мъже за убийството в димитровградското село Странско, съобщиха от МВР.

Разкриването му е резултат от съвместната работа на криминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР-Хасково.

Убийство на мъж в димитровградско село

Припомняме, че сигналът за тежкосто престъпление е подаден на 16 септември в 7:30 часа. Пристигналата на адреса оперативна група е открила в къща тялото на 42-годишен мъж, родом от Ямбол. Жертвата е намерена в леглото си с множество наранявания по цялото тяло.

Заподозрените са установени и задържани часове по-късно. Сред арестуваните са двама мъже на 29 години и един на 53 - всички от Стара Загора.

Пред органите на реда тримата са направили признания и са описали подробно механизма на извършеното деяние.

Те са задържани за 72 часа и разследването продължава под надзора на прокуратурата.