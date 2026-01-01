Правителството определи линията на бедност за 2027 г. в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет.

Това е с 13,4 % или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите ѝ това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Това са например месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление, поясни министърът. Тя каза, че новата линия на бедност дава отражение върху финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при роднини, близки и в приемни семейства, съгласно изискванията на Закона за закрила на детето.

Социалната помощ за младежи от 18 до 21 години, които излизат от резидентна грижа, също ще бъде повишена, както и помощите за безработни лица, информира още Ефремова. Тя добави, че еднократната помощ за инцидентно възникнали потребности, като например т. нар. помощ при бедствия, наводнения, пожари, за повредено имущество и инцидентно възникнали нужди, също се повишава автоматично. Ще бъде повишена и социалната пенсия за старост. Министърът увери, че по този начин се гарантира, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и се осигурява по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.

Попитана за готовността на правителството да реагира на високите цени на горивата и обхвата на новата схема за подпомагане, Наталия Ефремова обяви, че кабинетът е в период на подготовка на пакет, който адресира високите цени на горивата. Това включва и физически лица с ниски доходи. Към момента се правят последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени вероятно още утре и ще обхващат лицата с най-ниски доходи.

Голяма част от мерките, свързани с горивата, с транспортния и земеделския сектор, са в изпълнение и имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата, а оттам и всичко, което се отразява върху стоките и услугите, посочи министър Ефремова. В отговор на въпрос тя информира, че се изчислява вариант за подпомагане на собственици на автомобили, но не се обсъждат предложения за облекчения от 20 евроцента на литър гориво.