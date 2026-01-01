Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че евентуалното превръщане на Канада в „асоцииран член“ на Европейския съюз може да бъде възприето от Вашингтон като „враждебен акт“. Той заплаши, че в такъв случай САЩ могат да наложат високи мита върху европейски стоки и дори да ограничат търговията с ЕС.

„Ако е с добри намерения, добре. Ако е с лоши намерения, ще наложим много високи мита на Европа“, заяви Тръмп пред журналисти.

Предупреждението му дойде ден след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи Канада да стане първият „асоцииран член“ на ЕС. Тя отправи предложението по време на годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз в Европейския парламент в Страсбург, на което присъства и канадският премиер Марк Карни.

Фон дер Лайен заяви, че ЕС и Канада трябва да преминат към „съюз за бъдещето“, който да разшири сътрудничеството отвъд търговията. Сред посочените области са отбраната, енергетиката, критичните минерали, изкуственият интелект, киберсигурността, високите технологии и икономическата сигурност.

Нов модел на отношения

Терминът „асоцииран член“ не съществува като официален статут в настоящата правна рамка на ЕС. Затова предложението на фон дер Лайен би изисквало създаването на нов модел на отношения между ЕС и държава извън Европа. Все още не са изяснени конкретните права и задължения, които би имал подобен статут.

Канада и ЕС вече имат тясно икономическо партньорство, основано до голяма степен на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (CETA). Сега Брюксел и Отава обсъждат разширяване на сътрудничеството към стратегически сектори като отбраната, енергетиката и технологиите.

Канадският премиер Марк Карни определи бъдещите отношения с ЕС като „уникален съюз“. Според канадската страна целта не е пълноправно членство в ЕС, а възможно най-тясно партньорство, което да укрепи икономическата и стратегическата самостоятелност на Канада.

На фона на търговското напрежение със САЩ

Сближаването между Канада и ЕС се случва на фона на сериозно влошаване на отношенията между Отава и Вашингтон. Администрацията на Тръмп въведе редица мита върху канадски стоки, а американският президент многократно е говорил за възможността Канада да стане 51-вият американски щат. Канадското правителство категорично отхвърля подобна перспектива.

Паралелно с това Отава търси начини да диверсифицира търговските и отбранителните си партньорства. Карни заяви, че Канада трябва да задълбочи връзките си с Европа, а страната вече предприема стъпки за по-тясно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

От своя страна фон дер Лайен подчерта, че по-тясното партньорство с Канада не е насочено срещу друга държава. „Това е партньорство за нашата обща сила“, заяви тя.

Предложението предстои да бъде обсъдено с държавите членки и Европейския парламент. Все още няма окончателно решение за това как би изглеждал статутът на „асоцииран член“ и какви конкретни ангажименти би поела Канада.

Междувременно канадският премиер Марк Карни трябва да се обърне днес към Европейския парламент в Страсбург. Очаква се в речта си той да представи визията си за по-тясно партньорство между Канада и ЕС в областта на търговията, отбраната, енергетиката и високите технологии. Карни е специален гост на европейските институции на фона на предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият „асоцииран член“ на ЕС.