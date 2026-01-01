Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема 21-годишна жена за умишлено убийство, извършено в София.
Според прокуратурата на 13 септември около 00:30 часа в ж.к. „Младост“ жената е нанесла удар с нож в областта на сърцето на мъж.
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Досъдебното производство е образувано на 13 септември и на 15 септември е прието по компетентност в Софийската градска прокуратура. Разследването се води от 07 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.
С постановление на наблюдаващия прокурор 21-годишната жена е задържана за срок до 72 часа.
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Днес, 17 септември, Софийската градска прокуратура ще внесе в Софийския градски съд искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемата.
Разследването по случая продължава.