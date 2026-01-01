Идеята за създаване на нов съвет по сигурността с участието на Канада, Великобритания, Норвегия и Украйна е сред акцентите, които президентът Илияна Йотова открои след речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ проектът все още предстои да бъде детайлизиран.

„За мен най-голямата новина е идеята, или все още проектът, за създаването на нов съвет по сигурността, заедно с Канада, Великобритания, Норвегия и Украйна. Аз за такъв модел и предложение чувам за първи път“, заяви Йотова.

Тя посочи, че е имала възможност да размени няколко думи с канадския министър-председател в кулоарите.

„Той ме увери, че този проект тепърва предстои да бъде детайлизиран и да се види как ще изглежда в цялост. Ако той е свързан с европейската автономия по сигурността и повече независимост, само бих приветствала“, каза президентът.

„В България ситуацията с финансите и социалната политика е тежка, но говорих с много колеги - проблеми има в цяла Европа", заяви президентът от Страсбург.

По думите ѝ пред правителството сега стои задачата по подготовката на следващия бюджет.

В отговор на въпрос за противоракетната отбрана президентът заяви, че общата противоракетна отбрана не е новост и че държавите могат да закупуват такива системи.

„България преди години водеше преговори за закупуване на такава система от Германия, ако не се лъжа“, каза Йотова.

С генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе обсъдихме три теми. Срещата беше договорена отдавна.

Първата е свързана със самата реформа на Съвета на Европа, която е представена на всички държави членки. Идеята е да се засили политическата роля на организацията.

Втората тема е движението на досието на ОМО „Илинден“.

„Много се надяваме на едно от следващите заседания тази сага да приключи. Аз подчертах нашата позиция, че сме изпълнили всички техни препоръки до този момент. Променихме закона и с Агенцията по вписванията, за да могат да се регистрират. За съжаление, те пропускат някои документи, без които няма как да се регистрират“, заяви Йотова.

По думите ѝ темата се използва много срещу България.

„Опитват се да се включат текстове в резолюцията за напредъка на Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове срещу България. Ние това го отричаме, защото няма спорове с България. Тези досиета трябва да бъдат приключени“, посочи президентът.

Тя сподели, че е дала за пример пред Ален Берсе случая с 23-годишната Ива Михайлова, която се намира в Северна Македония и има нужда от лечение.

„Представих всичко, което българската държава е направила до момента. Споделих желанието да се изпратят български специалисти, за да се прецени състоянието на момичето. Ние ще се борим докрай момичето да получи лечение“, заяви Йотова.