Министър-председателят Румен Радев потвърди, че България провежда спасителни операции на 70 мили от гр. Бяла в изключителната икономическа зона в България. "Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове", каза той.

Атака с дронове в български води: Тече мащабна спасителна акция

По думите му атаката е извършена около 3 часа през нощта, като използването на дронове е потвърдено категорично от екипажите на корабите. И двата плавателни съда са понесли поражения. Първият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал.

Премиерът съобщи, че не са открити хора от първия кораб, екипажът е в неизвестност. По думите му продължават да се издирват оцелели от него.

"Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо показване на международното право", каза Радев.

Той допълни, че вторият атакуван кораб е останал с пожар на борда. Екипажът му е успял да се евакуира и да бъде спасен. Българският РО-РО кораб също е участвал в действията по оказване на помощ. Двама ранени моряци са били взети от бърз плавателен съд на Военноморските сили. Единият е с изгаряния, а другият е с нараняване на главата. Те се транспортират към Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военномедицинската служба.

Останалите 16 души от екипажа се транспортират с граничен патрулен катер. По информация на премиера 11 от общо 18-те членове на този екипаж са турски граждани, а седем са индийски граждани.

По наличната към момента информация вторият кораб е превозвал пшеница и се е движел на юг. Потъналият кораб се е движел на север, като няма информация какъв товар е превозвал.

Според него случилото се допълнително затруднява корабоплаването в Черно море и води до поскъпване на застраховките.

„Както вече заявих отдавна за тази война – ако не ѝ се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт. Виждаме, че войната се ожесточава. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо“, каза премиерът.

Радев коментира и друг кораб, който се намира на дрейф в Черно море. По думите му плавателният съд е бил ударен през август, няма екипаж и системата му за управление е отказала. Българските власти следят движението му заради възможността да навлезе в териториалните води на страната. „Ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме“, заяви Радев.

По думите му в готовност са Морска администрация, Военноморските и Военновъздушните сили, както и силите за специални операции. Извършва се и разузнаване за евентуални разливи и замърсяване на околната среда. Премиерът подчерта, че България носи отговорност за провеждането на операции по търсене и спасяване в своята изключителна икономическа зона.

Спасителната операция продължава, като основният приоритет остава издирването на оцелели от потъналия кораб.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че са предприети действия, с които двамата ранени да бъдат прибрани възможно най-бързо във Варна. Той допълни, че два хеликоптера от авиобаза „Крумово“ пътуват към формированието на ВМС в „Чайка“ с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят към морското пространство.

„Подготвен е и Су-25 за въздушно разузнаване. Имаме готовност да поставим допълнителни сили и средства“, категоричен бе Стоянов.

По-рано стана ясно, че Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Заради ситуацията в Черно море президентът Илияна Йотова променя програмата си за днес. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Отменя се посещението ѝ във Велико Търново, където трябваше да присъства на представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.