Омбудсманът Велислава Делчева настоява прокуратурата да извърши спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания, настанено в държавна здравно-социална услуга в Кюстендил. По време на внезапна инспекция екип на Националния превантивен механизъм (НПМ) установил, че психолог е скубал детето за косата, ритал го по тялото и го влачил по земята. Въпреки установеното, служителят получил само дисциплинарно наказание „забележка“ – най-леката санкция по Кодекса на труда.

Случаят е от 24 октомври 2025 г. и е станал в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. На 1 декември същата година на психолога е наложена дисциплинарната санкция.

Омбудсман на Република България

В доклада си омбудсманът е категоричен, че „подобно отношение от страна на държавни институции към деца с увреждания може да се квалифицира като жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“.

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При проверката не е установено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил за насилието Държавната агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в Кюстендил. Не са предприети и адекватни последващи действия за овладяване на напрежението и подкрепа на децата и служителите.

Омбудсман на Република България

Провереният център е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него са настанени осем деца, с което капацитетът му е изцяло запълнен.

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Проверката на омбудсмана установява сериозни проблеми и с управлението и кадровото обезпечаване на услугата. От предвидените с постановление на Министерския съвет 40 щатни бройки са разкрити 39. Вакантни са позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Екипът на НПМ определя психосоциалния климат в центъра като „изключително лош“, което пряко влияе върху здравето и поведението на децата.

Омбудсман на Република България

Омбудсманът подчертава, че работата с тези деца изисква висока професионална компетентност, опит и надграждащо обучение. Необходими са регулярни практически обучения за превенция и овладяване на агресивно поведение, деескалация на кризисни ситуации, работа с деца с травматичен опит и защита на техните права и най-добър интерес.

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Установени са и пропуски в материалната база и сигурността на центъра. Необходими са ремонт заради теч, укрепване на оградата, осигуряване на жива охрана и служебен автомобил. В нарушение на нормативните изисквания на децата не се предоставят средства за джобни разходи.

Освен за спешна прокурорска проверка по случая с физическото насилие над детето Велислава Делчева настоява пред Министерството на здравеопазването за комплексна проверка на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил, включително на работата на директора и процедурите за подбор на персонал. Омбудсманът иска да бъде установено и дали компетентните органи са били уведомени за насилието от 24 октомври 2025 г.

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Делчева препоръчва още спешно обучение на служителите, извършване на необходимите ремонти, подобряване на сигурността, осигуряване на служебен автомобил и предоставяне на джобни средства на децата.

Омбудсман на Република България

Омбудсманът настоява за комплексни проверки на дейността на двата центъра (Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - гр. Благоевград и Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи – гр. Кюстендил) и от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Омбудсман на Република България

Припомняме, че Националният превантивен механизъм (НПМ) е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в затвори, арести, домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрични заведения, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др.