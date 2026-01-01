Астрономи от университета „Суинбърн“ в Мелбърн може да са открили обект, съществувал още преди появата на първите звезди във Вселената. Става дума за загадъчно тяло, наречено Фийби, което може да е първична черна дупка, образувала се в най-ранните моменти след Големия взрив, съобщава „Сайънс Дейли“.

Обектът привлякъл вниманието на учените заради кратко просветляване на далечна звезда в Големия Магеланов облак, регистрирано на 18 декември 2019 г. В продължение на около час звездата плавно и симетрично увеличила яркостта си, след което се върнала към обичайния си вид. При наблюдението не били установени следи от взрив или изригване.

Според изследователите явлението е пример за гравитационно микролинзиране – ефект, предсказан от общата теория на относителността на Алберт Айнщайн. При него масивен обект преминава пред далечна звезда и чрез гравитацията си изкривява и усилва светлината ѝ.

Три възможни обяснения за загадъчния обект

Екипът разглежда три възможности за природата на Фийби. Първата е скитаща планета в Млечния път, която не обикаля около звезда. Втората е подобен обект, но намиращ се в самия Голям Магеланов облак. Ако това се потвърди, той би бил първата планета, открита чрез микролинзиране извън нашата галактика.

Третата и най-интригуваща хипотеза е, че Фийби представлява първична черна дупка. За разлика от обичайните черни дупки, които се образуват при колапс на масивни звезди, тези обекти може да са възникнали от свръхплътни области на пространството в първите части от секундата след Големия взрив.

Възможна връзка с тъмната материя

Кратката продължителност на сигнала – около 60 минути – насочва към обект с изключително малка маса, оценена на приблизително три пъти масата на Луната. Това е твърде малко за черна дупка, образувана при колапс на звезда, които обикновено имат маса поне около пет пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Сравнявайки различните възможни местоположения и произход на обекта, учените установили, че е около 100 000 пъти по-вероятно Фийби да принадлежи към халото от тъмна материя около галактиката, отколкото към обикновената звездна материя.

Изследователите подчертават, че това не доказва, че става дума за първична черна дупка. Резултатите обаче правят възможната връзка с тъмната материя особено интересна.

Ако тази хипотеза се потвърди, Фийби може да се окаже един от най-старите откривани досега обекти – с възраст около 13 милиарда години, и да даде ценна информация за най-ранните етапи от развитието на Вселената.