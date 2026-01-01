Европейският съвет ще заседава извънредно днес и утре в Брюксел, за да обсъди следващия седемгодишен бюджет на ЕС (2028-2034 г.), съобщи председателят на институцията Антонио Коща.

Европейските лидери ще разгледат възможностите за продължаване на финансирането за Украйна догодина. По-рано този месец Европейската комисия предложи Киев да получи нов заем от ЕС за 45 милиарда евро, като европейските държави ще могат да участват по избор във финансирането на украинската отбрана или за покриване на други невоенни разходи.

Дойде време да постигнем споразумение за многогодишния бюджет на ЕС, посочва Коща в поканата си до участниците в заседанието. В края на миналата седмица той представи предложение за разпределение на седемгодишния бюджет, което включва промени в размера на данъците и ограничаване на някои бюджетни пера, включително в частта за сближаване.

Коща изразява надежда Европейският съвет да разгледа това предложение "в дух на компромис". Всички носим отговорност да постигнем споразумение, което да помогне за справяне с предстоящите предизвикателства - повишаване на конкурентоспособността, укрепване на сигурността и отбраната, утвърждаване на ролята на Европа в света, като запазим политиките, доказали своята стойност, допълва той.

По думите на Коща се предвижда Европейският съвет да разгледа и въпроса за определяне на нов управител на Европейската централна банка след оттеглянето на Кристин Лагард.