Остри политически сблъсъци белязаха дебатите на първо четене по държавния бюджет за 2027 г. в Народното събрание. Управляващите защитиха финансовата рамка като необходима стъпка към овладяване на бюджетния дефицит, запазване на икономическата стабилност и подкрепа за доходите и инвестициите. Опозиционните партии обаче отправиха сериозни критики заради предвидените данъчни и осигурителни промени, нарастването на държавния дълг, липсата на структурни реформи и потенциалните рискове за бизнеса и гражданите. Част от политическите сили настояха за цялостно преработване на бюджета, а други заявиха, че ще предложат промени между двете четения.

Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев

В препоръката на Европейската комисия за глоба заради свръхдефицит в бюджета за 2026 г. няма и следа от липса на доверие, заяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представяне на първо четене в Народното събрание на проектобюджета на държавата за следващата година.

Точно обратното - когато държиш на своите партньори, ползваш дисциплиниращи мерки, ако се налага, за да ги подкрепиш в усилието им да постигнат балансиран бюджет, посочи той.

В основата на настоящите финансови дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одитите на Сметката палата. Тези действия заложиха тежките структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление, изтъкна вицепремиерът.

По думите му, в проектобюджета се прави съществена, уверена, крачка към постигането на сериозната задача "да се излезе начисто в план-сметката". Вицепремиерът припомни, че се работи в условия на процедура по прекомерен дефицит при планиран дефицит за 2027 г. 3,5 процента от брутния вътрешен продукт на касова основа.

Това са обективни ограничения, които не можем да пренебрегнем, да заобиколим с политически пожелания, посочи Донев.

Според него добрата прогноза на Европейската комисия за следващата година е категорично доказателство, че курсът на правителството е правилен. По думите му, в доклада си Комисията изрично посочва, че мерките в бюджетния план за 2027 г. са очевидно консолидационни, ще компенсират отклонението от 2026 г. и ще доведат до коригиране на прекомерния дефицит, като същевременно запазят макроикономическата стабилност и пълния достъп на България до европейското финансиране.

Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата. Да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява. Да не създаваме илюзията, че всяко желание може да бъде превърнато в бюджетен разход, подчерта вицепремиерът. Според него в дебата няма място за внушения, че бюджетът "едва ли не ограбва гражданите, бърка в джоба им или отнема техните спестявания". Искам специално да подчертая, че сме отворени за разумни предложения, но с важното условие всяка промяна да следва разумна финансова логика, да има финансово покритие, каза той.

Министърът информира, че в последните дни правителството е положило целенасочени усилия за търсенето и осигуряването на допълнителен ресурс за българските общини и поради това между двете четения на проекта на бюджетния закон депутати от „Прогресивна България“ ще предложат да бъдат осигурени допълнителни 110 милиона евро за общините. Ресурсът ще бъде насочен към зимно почистване, към капиталовата и обща изравнителна субсидия, както и към компенсиране на увеличените разходи за възнаграждения вследствие ръста на минималната работна заплата. Основният източник на финансиране ще бъде еднократна вноска в размер 114 милиона евро, която е формирана от очакваната капиталова печалба на Българската банка за развитие от продажбата на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ), придобити през 2020 година. Реализираната печалба от държавна инвестиция ще създаде обществена добавена стойност, като в случая този ресурс ще бъде насочен към българските общини, изтъкна Гълъб Донев, давайки това като пример за отговорно бюджетиране.

Бюджетът за 2027 г. отразява решимостта и отговорността на българското правителство да се справи с предизвикателствата пред публичните финанси, като мерките, които предлагаме са съобразени с реалните възможности за консолидация догодина и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики, посочи в изказването си финансовият министър. Не можем да пренебрегнем факта, че Съветът на Европейския съюз активизира по отношение на България процедурата по прекомерен бюджетен дефицит, каза Гълъб Донев. По думите му, параметрите на бюджетната рамка са съобразени с тази процедура и с дадените препоръки за стабилизиране на публичните финанси в средносрочен и дългосрочен план.

Вицепремиерът преддстави основните параметри на план-сметката. Макроэкономическата прогноза е предпазлива и не залага на оптимистични допускания, с които да се оправдават разчетите за бюджета. Той е изготвен при прогноза за реален растеж на икономиката от 2,5 процента за 2027 година. Средносрочната годишна инфлация за 2027 година се очаква да достигне 4 процента, като към края на годината тя ще се забави до 2,6 процента. Дефицитът намалява от очакваните 5,5 процента от БВП през 2026 г. до 3,5 процента през 2027 г., 3,1 процента през 2028 г. и 2,4 процента през 2029 г. Приходите, помощи и даренията по консолидираната фискална програма са в диапазона от 35,6 процента до 36,1 процента от БВП за периода 2027-2029 г. Разходите по консолидираната фискална програма постепенно намаляват и са в диапазона от 38 процента до 39,6 процента от БВП. Консолидацията е постепенна и всяка разходна политика е обезпечена с приходни мерки, подчерта финансовият министър. Предвижда се държавния дълг да достигне съответно от 44,3 милиарда евро или 31,4 процента от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 50,7 милиарда евро или 33,6 процента от брутния вътрешен продукт през 2028 година, 56,7 милиарда евро или 35,5 процента от брутния вътрешен продукт през 2029 година. Минималният размер на фискалния резерв към края на 2027 година е 2,6 милиарда евро. Дефицитът на сектор "Държавно управление" ще бъде намален с 0,8 пр. пункта през 2027 година до 4,2 процента от БВП и ще продължи да намалява до 3,5 процента през 2028 г. и 2,8 процента през 2029 г.

Променя се осигурителният режим на служителите по Закона за държавния служител, отбеляза Донев. Максималният осигурителен доход се увеличава на 2400 евро от 1 януари 2027 година.

По думите му, децата и техните семейства са основен приоритет за управляващите, затова през следващата година се предвидени допълнителни средства за увеличаване на девет от 12 вида семейни помощи за деца включително на най-масовата месечна помощ до завършване на средното образование Увеличават се с 35 евро подоходните критерии за помощите.

Въпреки консолидацията запазваме сериозен инвестиционен ресурс, подчерта вицепремиерът. Средствата за капиталови разходи през 2027 г. възлизат на над 6 милиарда евро, като в това число са тези с национално финансиране от 3,614 млрд евро и с европейско финансиране от 2,390 млрд. евро.

Продължава и разплащането на проекти по инвестиционната програма за общински проекти, стартирали още през 2024 г., като за целта през 2027 година е разчетен общ ресурс в размер на 600 милиона евро.

С предложения проект на бюджет пред 2027г. даваме нова посока на възстановяване на публични финанси по пътя на устойчивостта, каза вицепремиерът. По думите му, ще бъде поставено и началото на изпълнение на приоритети, насочни към подкрепа на инфомически растеж, доходите на работещите семействата, пенсионерите и уязвимите групи. С бюджета осигуряваме ресурс за инвестиции, с които ще се изгражда и модернизира публична инфраструктура, за да се гарантира това, в бюджетния план са заложени мерки за подобряване събираемостта на приходите, предотвратяване възможността за укриване на данъци.

Отговорността на Народното събрание не се изчерпва с това да разпределя средства, тя включва и задължението да гарантира, че държавата може да изпълнява своите ангажименти утре, завърши финансовият министър Донев.

Константин Проданов от "Прогресивна България"

Няма нужда да изтегляме бюджет 2027 и да го преработваме, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов ("Прогресивна България") по време на дебата по проектобюджета за следващата година в пленарната зала.

Преди това лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че план-сметката трябва да се изтегли и да се направи изцяло нова. Той коментира становището на Европейската централна банка относно данък свръхпечалба на банките и евентуалната глоба от Европейската комисия за свръхдефицит.

Ние се отнасяме с много голяма доза внимание към това, което ни се каза от Европа, но отново повтарям, както каза и премиерът, тук, ако има някакъв червен или жълт картон, той е вдигнат за траекторията и начин на управление на публичните финанси в последните пет години, заяви Константин Проданов. А по отношение на Бюджет 2027, нито има нужда, нито се налага, нито се изисква от нас да го преработваме, да го изтегляме и т.н., и предложения в тази посока са просто любезна покана за екзекуция, коментира той.

Проданов посочи, че Бюджет 2027 е първият опит от много години насам да не се прави просто план-сметка, за да излязат едни числа за пред публиката, а за първи път управляващите се опитват, от една страна, да помогнат икономиката да си съхрани траекторията на растеж, в същото време да постигнат фискална консолидация и да подкрепят най-уязвимите, без да подклаждат допълнителна инфлация. Това е трудна задача, признавам, мисля, че сме се опитали и в голяма степен сме успели да постигнем тоя крехък баланс, допълни председателят на бюджетната комисия.

Чухме какво говори опозиция - апокалиптични картини, катастрофа, рецесия, инфлация, трайно обедняване. Предполагам, че опозицията се надява, че някой от заложените от нея мини ще започнат да гърмят. Тук аз ще кажа - "не сте познали", коментира Константин Проданов. "Партии, които не са в състояние да стоплят водата на софиянци, не са в ситуация да дават акъл как да се управлява държавата, още повече голяма част от техните действия ни доведоха дотук", посочи той.

Потвърдено е от редица международни организации, че очакваната инфлация е от 4%, каза Проданов и посочи, че проектобюджета е заложен ръст на доходите. Няма никакво обедняване, доколкото може правителството да направи нещо по този въпрос, добави той.

Относно становището на ЕЦБ Проданов коментира, че такова бланкетно становище със същите предупредения за декапитализация на банковия сектор и спад на инвестиционната активност е издавано на всички други държави, които досега са налагали данък свръхпечалба на банките, и нищо от това не се е случило. Нашата банкова система е изключително добре капитализирана, смята той.

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС)

Владислав Горанов (ГЕРБ-СДС) посочи, че становищата на ЕЦБ и на "Стандард енд Пуърс" ще бъде изчетено от всички инвеститори. Според него нежеланието на управляващите да видят как останалият свят гледа на нас - Европейската комисия, рейтингови агенции, европейски финансови институции, Европейската централна банка показва "една самодостатъчност, характерна за малки животинчета в насрещното по магистрала, заслепени от собственото си разбиране за света".

Константин Проданов заяви, че се отнасят с голямо внимание към сигналите от Брюксел и Франкфурт, но е важно и да не бъдат хиперболизирани. Той посочи, че се опитват с усилия в много посоки да овладеят фискалната ситуация. Според него банките могат да понесат този временен данък и това е най-малкото зло.

ПГ ГЕРБ-СДС няма как да подкрепи такъв закон за бюджета, защото на първо място той предвижда много висока инфлация, съответно много по-високи цени, обедняване на българските граждани, води до увеличаване на данъчната тежест, до много по-висок дефицит и нов дълг, който е 8,6 млрд. евро. Това обяви от парламентарната трибуна Теменужка Петкова, която е и бивш финансов министър в кабинета "Желязков".

Правителството на „Прогресивна България“ дойде на власт с много ясната заявка, че няма да увеличава данъците. На какво станахме свидетели обаче - първата стъпка беше свързана с увеличаването на данъчната тежест за гражданите и българския бизнес, посочи Петкова.

По думите ѝ до настоящия момент чуваме две основни мантри, свързани с бюджета за 2027 г. От една страна се казва, че това е бюджет на вразумяването, бюджет на консолидацията, от друга страна се твърди, че това е най-социалният бюджет от години наред. Ще си позволя да не се съглася с нито една от тези две твърдения и тези две тези, отбеляза бившият финансов министър. На първо място, защото реална консолидация и вразумяване няма. Ако погледнете разходите, ще видите, че на ниво консолидирана фискална програма има намаление от 835 милиона евро, но анализирайки текущите разходи, става ясно, че имаме увеличение с близо 2,5 милиарда евро, посочи Петкова. Увеличават се разходите за заплати, за социални осигурителни плащания, изброи тя.

Единствените разходи, които намаляват, са капиталовите, допълни Петкова. Те намаляват с 3,3 млрд. евро. И това е съвсем логично, не защото има някаква консолидация, реформи, а просто защото Националният план за възстановяване и устойчивост приключи, посочи депутатът. Като намаляват капиталовите инвестиции и капиталовите разходи, ще намаляват и разходите спрямо в брутния вътрешен продукт на страната. Но всичко това, което се случва, не е в резултат на реформи, не е в резултат на някакви мерки, на някакви рестрикции, които правителството е приложило. Всичко това е една огромна илюзия, коментира народният представител. И тя не може да бъде скрита от нашите очи и от очите на международните рейтингови агенции. Поради тази причина беше намалена и перспективата към кредитни рейтинги на България от Standard & Poor's. Вчера и Европейската комисия много ясно заяви, че всъщност това, което се случва с България, представлява особено сериозен случай на неизпълнение на мерките. И понеже чух колегите да обясняват, че едва ли днес сме получили някаква похвала за 2027 година, няма такова нещо, коментира още бившият финансов министър.

Казано е, че това е особено сериозен случай на неизпълнение на мерките, поради което Комисията предлага и на 11 декември Съветът на финансовите министри ще реши дали България да бъде санкционирана с 0,2% от БВП, т.е. 25 милиона евро, добави Петкова. Така че няма никаква хвалба в този доклад и той не касае опозицията или предишния управление, а управляващите от "Прогресивна България", заключи тя.

По отношение на най-социалния и най-щедрият бюджет трябва да отбележим два момента - правителството вдига данъците, взима от българските граждани и българския бизнес и казва, че дава много по-високи социални плащания и много по-социален бюджет, продължи депутатът от ПГ ГЕРБ-СДС.

За да имаме силни социални политики, трябва да имаме устойчиви публични финанси, трябва да имаме работеща икономика. Ако вие сега се хвалите с ръст на инвестициите, трябва да знаете, че това не се дължи на чара на правителството, това се дължи на членството на България в еврозоната, категорична е Теменужка Петкова.

Все още търсите аргументи в миналото, задавате плаха посока за развитието на държавата, коментира колегата й Владислав Горанов. Според него управляващите губят време. Той посочи, че международни финансови институции подсказват, че темпото е незадоволително. Ние ще подкрепяме всички разумни решения, но не ги предлагате, политическата оценка за план-сметката няма как да е положителна при положение, че дори не играе ролята на макроикономически регулатор, подчерта Горанов.

Владислав Панев от „Демократична България“

Ще направим нашите предложения между първо и второ четене, надявам се да се съобразите с някои от тях, тъй като те са реформаторски и ще дадат отговор на въпроса как да рестартираме двигателя на икономиката в дългосрочен план. Това каза Владислав Панев от „Демократична България“ при разискванията на първо четене по проекта за държавен бюджет за 2027 г.

Панев посочи, че двигателят на потреблението е угаснал и е останал двигателят на инвестициите и индустриалното производство. Сега е време за действие, а нито една структурна реформа не е започнала, добави той, като се обърна към „Прогресивна България“.

Да реформираш държавата не е приятно, но колкото повече отлагаш толкова по-тежко става положението, заяви още Владислав Панев и отбеляза, че от „Демократична България“ вече е предложила реформи в редица сектори чрез законодателни предложение и призова да бъдат ползвани.

Гълъб Донев не е реформатор, това се вижда от бюджета - не само от бюджетния дефицит, но и от страха за реформи, каза Панев.

В реплика Здравко Марков от „Прогресивна България“ заяви, че благодарение на редица правителства България се превърна в икономика на потреблението, а с Бюджет 2027 г. се дава заявка за трансформиране в икономика на добавената стойност. „Създаваме възможности за индустриализация и прекрояване на икономиката, така че следващите пет-десет години да не зависим от това с колко ще повишим минималната работна заплата в публичния сектор“, каза Марков.

Той отбеляза, че 5000 щатни бройки през т.г. ще бъдат съкратени, плюс още над 2000 в държавните предприятия, което е ясна стъпка за траекторията която се гони – „да трансформираме икономиката стъпка по стъпка без да я чупим“.

В дуплика Панев отговори в момента избирателите са дали на „Прогресивна България“ мандат да имат пълно мнозинство и той означава, включително, да се взимат тежки и непопулярни решения.

Цончо Ганев от „Възраждане“

„Възраждане“ е категорично против този бюджет, който ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението, която е над 60%, заяви Цончо Ганев при обсъждането на план-сметката на държавата за следващата година. По думите му бюджетът на Радев е по много от същото, изцяло като това, което са правили Делян Пеевски, Асен Василев. Танев очерта и основните проблеми в него, според "Възраждане" - доходи, данъци и дълг.

Депутатът припомни, че "Прогресивна България" са спечелили вота, "бодряшки обяснявайки", че в този бюджет се вдига минималната работна заплата. Тя реално намалява, защото трябваше да стане 690 евро, правителството я намали на 660 евро - така посегнахте фактически на най-.бедните, изтъкна депутатът. По думите му на минимална заплата са около 35% от българите. Обясняваше се как реално се вдигат пенсиите - поскъпването нараства с 14 % , вие ги вдигате с почти 8 %, т.е пенсионерите ще получат със 140 лв. по-малко от линията на бедност, коментира Цончо Ганев, припомняйки, че актуализацията влиза от 1 юли догодина. От "Възраждане" обвиниха управляващите, че посягат на доходите, вдигат праговете - това засяга особено тези, които са на минималните прагове, тъй като се вдигат осигуровките.

Дойдохте "на вятъра на промяната", като обещахте, че няма да вдигате данъци, продължи Ганев. В момента има поголовно увеличение на налозите, посягате на всички, които имат недвижимо имущество само за тази година по-висока данъчна оценка с 30%, коментира депутатът. Увеличава се и максималният осигурителен доход за физическите лица. Посягате със 7% данък на ваучерите, вдигате акциза на цигарите, върху мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене, защо не облагате екоавтомобилите, попита представителят на "Възраждане". От политическата сила ще подкрепят данък свръхпечалба, но питат защо тоя не засяга военната индустрия, компаниите, които имат концесии у нас.

Въвличате ни в дългова спирала, има почти 17 млрд. лв. заложени нови дългове в бюджета на Радев, каза още Цончо Ганев. Посегнахте на Българската православна църква през 2026 г. и сега продължавате, добави той. Преди няколко месеца намалихте с 25 % парите за православие, това го въведоха ГЕРБ, ДПС, но вие още повече го намалихте, посочи депутатът.

Ние сме в процедура по свръхдефицит, припомни председателят на бюджетната комисия Константин Проданов. Ако имате идеи откъде да вземем повече приходи, кажете ни, настоя той.

Втори, трети стълб на пенсионното осигуряване, колко милиарда отиват там, защо не отиват в държавното осигуряване, отговори Ганев. Плюс - 2 млрд. всяка година за частни болници, защо не отиват в държавни, от всичко това ще дойдат около 4 млрд. при преразпределяне, каза народният представител.

Представител Атидже Алиева-Вели от ПГ на ДПС

Ние ще направим предложенията между първо и второ четене, надявам се на конструктивен диалог и на разум, за да бъдат подкрепени те и да бъдат приети, но днес на първо четене няма да подкрепим проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2027 г. Това каза народният представител Атидже Алиева-Вели от ПГ на ДПС при дебата по бюджета.

По думите ѝ в проекта за бюджет не се вижда политическа воля за цялостна реформа и секторни политики.

С бюджета за 2027 г. държавата се опитва да намали дефицита основно чрез допълнителни приходи и промени в данъчно-осигурителната тежест, но без убедителни промени в неефективните разходи. Проектът съдържа мерки за стабилизиране на публичните финанси, но не показва желание да се премине от управление на бюджетните дефицити към управление на ефективността, посочи Алиева-Вели.

Тя отбеляза, че правителството планиран нов дълг до 8,6 млрд. евро, а фискалният резерв е на законовия минимум и без никакви финансови буфери. Народният представител отбеляза като сериозен бюджетен риск е, че приходната част е прекалено зависима от новите облагания.

Според Алиева-Вели в проекта на бюджет има само политическо обещание за административна реформа без реална, защото тя включва цялостна промяна в структурата, управлението, заплащането и отговорностите на администрацията, а не механично орязване на разход и самоцелни съкращения.