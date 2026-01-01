Министерският съвет одобри законопроект за промени, с които България ще въведе европейски изисквания за оценка на безопасността на химикалите и обмена на информация за тях.

Промените предвиждат прилагането на два европейски акта, насочени към по-добра координация и прозрачност при оценката на рисковете от химични вещества. Сред основните мерки е създаването на обща европейска платформа за данни за химикалите, която трябва да улесни достъпа до информация и повторното ѝ използване.

С новите правила Европейската агенция по химикали ще получи конкретни научни и технически задачи при оценката на ограниченията за опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, както и при разглеждането на искания за изключения от тези ограничения.

Предвижда се също икономическите оператори и лабораториите да подават уведомления за извършвани изследвания в базата данни на агенцията.

Според мотивите към законопроекта по-доброто събиране и споделяне на данни ще позволи по-ранно откриване на рискове, по-съгласувани оценки на безопасността и по-ефективно управление на химическите вещества. Очакваният резултат е по-добра защита на човешкото здраве и околната среда.