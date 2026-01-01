Турски гигант ще инвестира 90 млн. долара в производство на авиационни компоненти у нас, съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Инвестицията ще е съвместна със САЩ и ще бъде в технологично производство на компоненти за авиацията в Пловдив. По думите му се разкриват нови висококвалифицирани 170 работни места.

"Успяхме да преборим две алтернативни инвестиционни дестинации, две държави се бориха за този нов бизнес, България спечели. Изборът на България е ясен сигнал за доверие в политическата стабилност", обяви Пулев.

Той допълни, че днешната инвестиция е един събирателен образ на управленските политики и програми на правителството. Развитие на иновативни производства с висока добавена стойност, проактивно привличане на стратегически инвестиции, технологичен трансфер, създаване на нови работни места, интегриране на българските контрактори в европейските и глобалните вериги на добавената стойност.

"България е пълноправен член на Европейския съюз, на НАТО, но ние сме длъжни да защитим националния си интерес, да работим активно както с наложилите се европейски партньори, така и активно да развиваме партньорството си с трети страни извън Европейския съюз, със стратегически съюзници като Турция, като САЩ", каза Пулев.

По думите му се води постоянна политика, постоянни активни преговори със Саудитска Арабия, с Китай, Индонезия, Корея, Виетнам, с цел да диверсифицираме нашата икономика.

По-рано той каза още, че държавата "стои плътно" до бизнеса, който инвестира и създава работни места и внедрява нови технологии.

"Българското правителство създава нова инвестиционна архитектура, осигуряваме бързо административно обслужване, необходимата експертиза, пълна подкрепа, единна точка за контакт между българската държава, администрация и бизнеса. Това е новата ни инвестиционна политика - проактивна държава, стратегически инвеститори, икономически растеж", обясни той.

По думите му резултатите от тези мерки вече са видими.

Тревожните новини от Европейската комисия

По думите на Пулев няма наложена глоба към настоящия момент. "Ще влезем в редица конструктивни преговори. Има среща с ЕКОФИН на 11 декември, където българската държава, в лицето на Министерството на финансите, ще си отстои позициите", обясни той.

По думите му - ако е имало критики, те са насочени към бюджет 2026. "Ако е имало критики, те са насочени към три месеца управление на нашето правителство, но те са една присъда за три години преди това много лоша фискална политика и липса на каквато и да е финансова дисциплина", каза Пулев.

"Бюджетът за 2027 г. е първият бюджет на нашето правителство, който включва една цяла календарна година. Това е първият бюджет, който се прави в евро" ,каза той. Според него това е най-добрият социален бюджет за последните години.

Припомняме, че във вторник стана ясно, че Еврокомисията преминава към следващия по-строг етап на процедурата по свръхдефицит за страната ни. Брюксел ще предложи на Съвета на ЕС да наложи глоба на България, както и да се предприемат стъпки за замразяване на европлащания към България. Решението ще бъде взето от Европейския съвет на финансовите министри на 11 декември.