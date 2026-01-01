Руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през изтеклата нощ причиниха прекъсвания на електроснабдяването в пет области на страната, съобщи днес украинският заместник-министър на енергетиката Артем Некрасов, цитиран от Ройтерс.

Засегнатите области са Днепропетровска, Донецка, Запорожка, Одеска и Харковска.

Най-тежко е положението в Запорожка и Днепропетровска област, каза Некрасов.

Хиляди хора в Украйна са без ток след руски удари, засегната е и Запорожката АЕЦ

Той добави, че контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е загубила външното си електроснабдяване след обстрел и е преминала на захранване от дизелови генератори.

По думите му това е седемнадесетият случай на загуба на външно електроснабдяване за Запорожката АЕЦ от началото на годината.