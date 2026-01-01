Констатации за действия, довели до тежко финансово състояние на Четвърта градска болница и съмнения за умишленото ѝ довеждане до фалит, представиха общински съветници от различни групи в Столичния общински съвет. Данните са от вътрешен одит на лечебното заведение, а здравната комисия ще предложи докладът да бъде изпратен до прокуратурата и останалите компетентни институции за проверка и установяване на отговорността.

„Констатирани са действия, които целят умишлен фалит на Четвърта градска болница“, заяви общинският съветник от „Спаси София“ Пламена Терзирадева на брифинг в сградата на СОС. По думите ѝ на служители са изплатени обезщетения за около 120 хил. евро без законови основания. Тя посочи, че според нея предприетите действия са довели до риск от несъстоятелност, но болницата е била спасена от такова развитие.

Председателят на здравната комисия Ваня Григорова припомни, че още в началото на годината лечебното заведение е поискало заем от общината, за да изплати заплатите и осигуровките на служителите. Това е било в противоречие с предишните уверения на ръководството, че болницата е финансово стабилна. Последвалите проверки показали, че въпреки затрудненията продължават назначенията на административни служители и сключването на допълнителни договори, докато приходите от НЗОК намаляват.

Сред посочените от общинските съветници констатации е и рязкото влошаване на финансовите показатели. Според Борис Бонев вътрешният одит е установил, че наличните средства са намалели за година от 800 хил. лева на 80 хил. лева, а болницата е преминала от печалба към загуба от 1,2 млн. лева.

Одитът е установил 25 договора с фирма „Каспес“ ЕООД, основана от служител на болницата, заемал длъжностите финансов мениджър и мениджър покупки и продажби, а впоследствие прехвърлена на майка му. Договорите са за ремонти, видеонаблюдение, поддръжка на сайт, вендинг автомати и диспенсъри за вода. По 24 от тях са платени близо четвърт милион лева, като одиторите посочват риск от фаворизиране и частен интерес.

Друг пример, представен от Бонев, е служител от администрацията, назначен на четири трудови договора. По думите му възнаграждението по основния договор е нараснало за две години с 450% – от 1060 лева на 3000 евро, а в началото на 2026 г. общото заплащане по четирите договора е надхвърляло 6500 евро месечно. Съветникът посочи и изплатени обезщетения за 22 хил. евро по два договора, както и повторно назначаване на служителя ден след прекратяването на основния му договор.

При частичната инвентаризация са установени липси на компютърна техника, камери, телевизори, мебели и кафеавтомат. По данни, представени от Бонев, имуществената вреда по балансова стойност е близо 14 хил. евро.

Терзирадева съобщи, че след смяната на борда на болницата е получено и писмо с искане за създаване на публично-частно партньорство с лечебното заведение. Тя обърна внимание, че при откриване на нова частна болница с легла и договор с НЗОК трябва да бъдат закрити съответен брой легла на друго място.

Заместник-кметът на София по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева съобщи, че на 8 ноември кметът Васил Терзиев е сезирал Софийската градска прокуратура след запознаване с одитния доклад. Тя заяви, че при установени нарушения трябва да има нулева толерантност и извършителите да бъдат преследвани по закон.

Общинските съветници заявиха, че ще предложат докладът да бъде изпратен до прокуратурата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, за да бъдат установени отговорните за взетите решения и контрола върху тях. От „Спаси София“ настояват и да бъде преосмислено евентуално назначение на бившия директор д-р Стоян Маджаров в Пета градска болница.

В коментар в ефира на „Здравей, България“ Борис Бонев и Ваня Григорова посочиха и други примери от одита, сред които договор за 18 500 лева за изработка на сайт, за който Бонев твърди, че не съществува, както и липсващи телевизори и диван. Двамата заявиха, че според тях случаят показва поредица от проблеми в управлението на лечебното заведение.