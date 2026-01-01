Проверките на обществената поръчка за доставка на автобуси, обявена от „Столичен автотранспорт“ през 2025 г., приключиха без установени нарушения. Това съобщиха от общинското дружество.

Поръчката включва четири обособени позиции: доставка на 70 нови 12-метрови нископодови климатизирани метанови автобуса, 20 употребявани 12-метрови автобуса, 25 употребявани 18-метрови автобуса и 7 употребявани двуетажни автобуса.

Тя беше обявена след две решения на Столичния общински съвет (СОС) от средата на 2024 г. за закупуване на транспортните средства, включени в поръчката. Решенията обаче бяха гласувани без осигурено финансиране.

Финансовата инспекция на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи с доклад, според който обществената поръчка е възложена законосъобразно. Не са открити нарушения нито при обявяването и провеждането на процедурата, нито при сключването на договорите и стартирането на изпълнението по обособена позиция №2 за доставка на 20 употребявани 12-метрови автобуса. Това е единственият договор, по който Столичната община ще осигури финансиране и доставката ще бъде реализирана.

Останалите три договора ще бъдат прекратени по право на 30 ноември 2026 г., тъй като за тях няма осигурено финансиране от Столичната община и доставките няма да бъдат извършени. От дружеството уточняват, че прекратяването няма да доведе до санкции или неустойки нито за изпълнителите, нито за „Столичен автотранспорт“ като възложител. Договорите са сключени на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки – при липса на осигурено финансиране.

От дружеството посочват още, че не могат да осигурят необходимите средства със собствени ресурси, тъй като Столичната община все още им дължи 9,5 млн. евро. „Столичен автотранспорт“ няма право и самостоятелно да осигури финансиране чрез европейски средства или банков кредит.

Проверката на временната комисия на СОС също е установила, че обществената поръчка е проведена съгласно приложимите правила, след необходимия контрол и при избор на икономически най-изгодната оферта.

През юни 2026 г. „Столичен автотранспорт“ е предоставил необходимите документи и информация за поръчката и на Икономическа полиция.

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Без нови автобуси и през тази година

Въпреки че през 2026 г. подвижният състав на дружеството продължава да намалява заради поредната процедура по бракуване на част от най-старите и амортизирани превозни средства, от „Столичен автотранспорт“ отчитат увеличение на изминатите километри.

Общо 110 автобуса са изведени от експлоатация от август 2024 г. досега. В същото време през първите 10 месеца на 2026 г. са изминати с 841 315 км повече спрямо същия период на миналата година. В тези километри са включени и превозите на пътници от „Столичен електротранспорт“ и „Метрополитен“ заради различни инфраструктурни ремонти.

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„За съжаление, въпреки положените от дружеството усилия, приключва още една година без нито един закупен нов автобус за столичани и гостите на града“, посочват от дружеството.

Служителите и ръководството на „Столичен автотранспорт“ се надяват през 2027 г. да бъдат осигурени дългоочакваните инвестиции в подвижния състав. Според тях надеждната и безопасна работа на системата изисква едновременно инвестиции, предвидимо финансиране и по-добри условия за хората, които ежедневно я поддържат.