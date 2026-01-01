Направена е обществена поръчка на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за доставка на автобуси втора употреба на цена до осем пъти по-висока от пазарната. Това казаха на брифинг общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Симеон Ставрев и Бойко Димитров.

По думите им общинското дружество е обявило обществена поръчка за доставка на подвижен състав с няколко обособени позиции, включително за употребявани 18-метрови съчленени автобуси. За една от позициите са подадени оферти от две фирми, като разликата между предложенията е около 6000 лева.

Ставрев посочи, че една от фирмите предлага автобуси на цена около 185 000 лева без ДДС за брой, докато идентични превозни средства могат да бъдат открити на германския пазар на цени между 9900 и 15 000 евро. По думите му автобусите са произведени през 2008 г., със среден пробег над 700 000 километра и са в силно амортизирано състояние.

Общинските съветници заявиха, че по номерата на рамите, посочени в офертите, са идентифицирали същите автобуси в автокъщи в Германия. Те показаха снимки, за които твърдят, че са на превозните средства, включени в ценовите предложения, и които според тях показват лошо техническо и вътрешно състояние.

„Подобна надценка е абсолютно недопустима и не може да бъде платена с публични средства“, заяви Ставрев и допълни, че според него става въпрос за завишение на цената до осем пъти спрямо реалната пазарна стойност.

Симеон Ставрев постави под съмнение и условията в документацията на поръчката, като посочи, че са допуснати автобуси с екологичен стандарт евро 5, произведени след 2007 г. и с пробег до 750 000 километра. Според него при прогнозна стойност от около 100 000 евро е било възможно да се заложат значително по-високи изисквания и да се търсят по-нови и по-малко амортизирани превозни средства.

Общинските съветници от ПП-ДБ заявиха, че ще настояват за по-строг контрол върху обществените поръчки в общинските дружества и за промени, които да предвиждат предварително одобрение от Столичния общински съвет за големи процедури. Те подчертаха, че въпреки евентуалния отказ от подписване на договор, поръчката вече е довела до забавяне в обновяването на автобусния парк на столичния градски транспорт.

В позиция до медиите по-рано днес изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов заяви, че няма да подписва договори в случай, че някои от предложените от доставчици автобуси формално отговарят на заложените в обществената поръчка критерии, но бъде установено, че не са в оптимално добро състояние или се предлагат на неизгодна за дружеството цена.

По повод тази позиция Бойко Димитров каза, че решението за избор на изпълнител е било подписано на 23 декември, което според него поражда въпроси за начина, по който е подготвена и проведена процедурата.